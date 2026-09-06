聽新聞
0:00 / 0:00

營收三增股法人卡位 華通、亞光等可望領漲抗跌

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近日多空交戰激烈，操作難度增加。市場專家指出，隨8月營收密集公布，華通亞光等繳出月增、年增，且前八月營收同步成長成績單，並獲法人買盤加持個股，可望吸引短多青睞，股價領漲抗跌。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥分析，受惠大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大人工智慧（AI）基礎建設投資，帶動台灣相關供應鏈訂單與獲利不斷上修，下半年展望優於預期，加上非AI產業營運明顯改善，8月整體營收續唱高歌可期。

統計至昨（5）日止，已有鴻海、南亞科、聯電、台光電、南電、大立光等逾200家上市櫃公司公告8月營收，其中，約有92家單月營收展現較上月、去年同期成長，累計前八月亦繳出強勁擴增的成績。

篩選法人近五日買超500張以上個股，包括華通（2313）、全新（2455）、晶技（3042）、佳世達（2352）、晶宏（3141）、亞光（3019）、倉和（6538）、信邦（3023）、艾迪森、大銀微系統（4576）、聯亞（3081）、上銀（2049）、晶碩（6491）、東和鋼鐵（2006）等，部分近日股價積極表態，躍居盤面多頭亮點。

AI資料中心對於傳輸速率要求大幅提升，光通訊與矽光子CPO零組件升級，帶動應用於高速光纖傳輸與光通訊雷射的磷化銦（InP）磊晶產品需求暢旺，全新8月營收攀升至4.7億元，持續締造歷史新猷，法人預期下半年業績可望加速增溫。

營收 法人 華通 亞光 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯亞8月營收創新高 月增3.8%衝上5.2億

聯電合併營收 寫最強8月

上銀、大銀8月營收亮眼 大銀單月營收衝破4億大關 下半年接單出貨續旺

晶技8月營收月增3.6% 漲價效益浮現

相關新聞

營收三增股法人卡位 華通、亞光等可望領漲抗跌

台股近日多空交戰激烈，操作難度增加。市場專家指出，隨8月營收密集公布，華通、亞光等繳出月增、年增，且前八月營收同步成長成績單，並獲法人買盤加持個股，可望吸引短多青睞，股價領漲抗跌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。