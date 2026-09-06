營收三增股法人卡位 華通、亞光等可望領漲抗跌

台股近日多空交戰激烈，操作難度增加。市場專家指出，隨8月營收密集公布，華通、亞光等繳出月增、年增，且前八月營收同步成長成績單，並獲法人買盤加持個股，可望吸引短多青睞，股價領漲抗跌。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥分析，受惠大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大人工智慧（AI）基礎建設投資，帶動台灣相關供應鏈訂單與獲利不斷上修，下半年展望優於預期，加上非AI產業營運明顯改善，8月整體營收續唱高歌可期。

統計至昨（5）日止，已有鴻海、南亞科、聯電、台光電、南電、大立光等逾200家上市櫃公司公告8月營收，其中，約有92家單月營收展現較上月、去年同期成長，累計前八月亦繳出強勁擴增的成績。

篩選法人近五日買超500張以上個股，包括華通（2313）、全新（2455）、晶技（3042）、佳世達（2352）、晶宏（3141）、亞光（3019）、倉和（6538）、信邦（3023）、艾迪森、大銀微系統（4576）、聯亞（3081）、上銀（2049）、晶碩（6491）、東和鋼鐵（2006）等，部分近日股價積極表態，躍居盤面多頭亮點。

AI資料中心對於傳輸速率要求大幅提升，光通訊與矽光子CPO零組件升級，帶動應用於高速光纖傳輸與光通訊雷射的磷化銦（InP）磊晶產品需求暢旺，全新8月營收攀升至4.7億元，持續締造歷史新猷，法人預期下半年業績可望加速增溫。