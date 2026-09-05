受惠國際戰略資源爭奪戰 法人看好這檔千金股評價具上修空間

聯友金屬-創（7610）受惠全球高科技與軍工供應鏈「去中化」趨勢，加上高值化產線新廠預計2027年下半年投產，2028年後將再迎接下一階段營運爆發期，法人看好，未來幾年營運爆發可期，評價具進一步上修空間。

大型本國投顧分析，聯友金屬的廢鎢處理能力與量能在全球位列前五名，隨全球高科技與軍工產業需求爆發、供應鏈加速「去中化」及中國大陸供給限制，公司近來大幅擴產將推升2025至2028年鎢產品銷售年複合成長率達180%。

另一方面，聯友金屬藉由發展鎢及相關原料在分解過程中，產生的副產品鈷的高值化應用，逐步轉型為高階材料供應商，議價能力增強將使公司持續享有優渥的利潤率。

法人指出，聯友金屬是台灣唯一採用廢棄鎢鋼及製程產生碎削為原料來生產鎢酸鹽及碳酸鈷廠商，在資源再生與循環經濟成為全球的主流發展趨勢後，計畫逐步將業務拓展至鎳、鉻、銅等多元金屬，可望進一步挹注更長期成長曲線。

聯友金屬的高值化產線新廠預計2027年下半年陸續投產，將成為價值鏈升級的關鍵年度，法人預期，2028年後將再迎接下一階段營運爆發期，考量全球鎢產業結構性改變、公司國際競爭地位明顯提升，以獲利高度成長，評價有機會比價國外大廠。