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代理AI需求增溫 法人正向看待兩檔供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

個人電腦（PC）產業短期受記憶體成本上揚影響，部分換機需求遞延，所幸品牌廠首波RTX Spark產品預訂銷售一空，呈現「總量偏弱、AI PC需求強勁」的結構性分化，法人正向看待華碩（2357）、微星（2377）等兩檔供應鏈

大型投顧法人分析，AI PC進入代理AI階段後，神經網路處理器（NPU）仍適合低功耗、固定模型與背景Inference，但當需要執行多步驟任務、長Context及大型語言模型時，GPU算力、記憶體容量、記憶體頻寬與SSD將成為更明顯的效能瓶頸，競爭焦點亦由單一NPU轉向整機架構。

輝達（NVIDIA）先前發布RTX Spark，可在本地端運行1,200億參數大型語言模型，並與微軟合作導入Windows原生代理體驗及安全機制。Intel Core Series 3 Wildcat Lake則整合CPU、Xe3 GPU及NPU，利用x86軟體相容性與CPU工具執行能力，將代理功能導入主流市場。

法人認為，未來AI PC核心規格將由NPU TOPS，進一步轉向CPU、GPU、NPU、記憶體容量、記憶體頻寬、SSD、Local Model與Agent Runtime整體競爭，記憶體配置可望由16GB、32GB逐步往32GB、64GB以上移動，大型模型與高階代理機種則可能採用128GB。

Agent PC初期需求預計集中於AI開發、內容創作、企業 IT及資料分析等高價值應用，隨RTX Spark等高效能平台導入高階筆電、桌機與工作站，加上跨App執行、權限管理及Agent Runtime逐步成熟，AI功能將由單點應用轉為持續性工作流程，Agent PC可望成為下一階段換機動能。

法人 供應鏈 華碩 微星

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