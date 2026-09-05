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台新黃文清：美國8月非農就業高於預期 是否升息看下周 CPI

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國8月非農新增16.2萬人，遠高於市場預期的5.5萬人，失業率維持4.1%；6、7月合計再上修5.5萬，其中7月由減2.3萬修正為增2.1萬。台新投顧總經理黃文清指出，這份報告不會直接決定9月要不要升息，但它拿掉了反對升息最有力的一個理由，也就是勞動市場已經失去動能，決定權因此完全交回下周的CPI。

黃文清表示，8月非農數據的重點，在於修正值比當月數字更關鍵；主因係8月新增的16.2萬相對前12個月平均每月3.1萬，是明顯的加速，不過真正改變論述的是修正值。7月原本公布的是減2.3萬，這次修正為增2.1萬，加上6月上修1.1萬，兩個月合計高出5.5萬。7月由負轉正後，過去六個月的平均招聘增速被推升到兩年多來最高。

失業率維持4.1%，失業人數700萬，長期失業者190萬、占27.0%；因經濟因素被迫從事兼職的人數減少41.4萬至440萬，這是品質面的正面訊號。要打折的是勞動參與率，8月雖小升至61.6%，但自1月以來已下滑0.5個百分點，失業率能守在4.1%有一部分來自勞動供給減少，不完全是需求強勁。

此外，聯準會主席華許在Jackson Hole說，他很難把整體金融條件形容為具限制性，意思是目前的利率還沒有壓抑到經濟。8月非農把這句話坐實了：政策不緊，需求就不會自己退，企業也還在增聘。但決定9月是否升息，仍然是CPI。原本反對升息最有說服力的說法是勞動市場已經缺乏動力、這時候升息說不過去，7月由負轉正後，這個說法不再成立。下周的8月CPI成為本月唯一的關鍵變數，若同樣高於預期，9月升息將是高機率選項。

在操作建議上，黃文清建議，現階段維持原有配置基準。債市部分短期側重短存續期間，待升息後，隨利率逢彈，可考慮擇機適度提高存續期間部位。

股市方面，利率波動仍大，市場維持輪動格局的看法不變，優先布局金融、防禦類股與高股東回報率的標的；已展現AI變現能力的科技龍頭與軟體應用股亦可逢回布局。建議避開高估值、依賴外部融資且財務體質較差的標的。隨著美股接近歷史新高，滿水位者可擇機調節漲多部位。半導體相關的AI基礎設施則著眼中長線，逢回加碼。

其中，通膨若再超預期，9月啟動升息的機率極高，屆時重點在同場公布的點陣圖與經濟預測摘要，那是華許在放棄前瞻指引後的主要表態工具。

升息 黃文清 台新

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