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法人不玩了 散戶接棒？台股資金暗中換手 這10檔一周狂飆逾2成

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股本周漲幅前十大個股。記者李慧蘭/製表
台股本周漲幅前十大個股。記者李慧蘭/製表

台股本周震盪收高，集中市場指數終場上漲219.68點、漲幅0.47%，週線順利收下連2紅。值得注意的是，儘管三大法人單周合計賣超857.4億元，市場資金依然聚焦個股題材，強勢標的表現明顯優於大盤，周漲幅前10強個股全數大漲逾2成。

本周飆股冠軍由轉型精密製造的倉和（6538）摘下，股價單週狂飆50%、衝上300元關卡；晶宏（3141）大漲35.4%居次，匯鑽科（8431）亦上漲32.05%。安瑞-KY（3664）與AI散熱指標廠雙鴻（3324）則分別上漲30.41%與30.26%，AI伺服器廠永擎（7711）亦強勢大漲29.77%，整體榜單由AI供應鏈與電子題材股成為主要亮點。

觀察籌碼面動向，多數強勢股獲法人資金加碼。雙鴻單週獲三大法人合計買超6,595張最多，晶宏獲買超3,550張，倉和也獲買超1,951張、其中外資單週大買2,198張；匯鑽科、漢達（6620）與永擎亦同步獲法人加碼。相對地，精測（6510）雖單週大漲25%，三大法人卻逆向賣超787張，其中外資賣超1,735張。

在個股基本面表現上，漲幅冠軍倉和自1994年成立以來，從傳統代理銷售轉型為高端精密網版製造商，產品應用涵蓋太陽能電池、光電觸控屏、精密電子元件及PCB等領域，並於台灣、蘇州及成都布局精密自動化工廠。本週股價從200元一路飆升至300元，外資同步大舉加碼，成為市場焦點。

AI散熱大廠雙鴻則展現強悍獲利底氣，即便處於處置交易期間依然「越禁越勇」，4日強攻漲停至1,485元、再創歷史新高。雙鴻7月單月稅後純益達6億元，年增120%，單月EPS達6.47元；累計前7月EPS已達29.48元。隨輝達（NVIDIA）GB系列追加訂單與水冷產品擴大出貨，加上ASIC散熱零組件第3季量產，後續營運動能受到市場關注。

AI伺服器廠永擎同樣受益於實質訂單加持，先前宣布接獲日商Data Section Inc.採購587台搭載輝達B200的AI伺服器，共配置4,696顆Blackwell GPU，預計下半年開始出貨。永擎第2季稅後純益6.85億元、年增234%，上半年EPS達17.44元，基本面與AI伺服器需求同步升溫，推升股價走強。

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