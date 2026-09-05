台股9月「多看少做」！五大變數壓盤 法人曝最佳進場買點

台股4日收46,551.13點，上漲693.47點，周指數上漲219.68點，法人坦言，預期台股9月將呈現橫盤區間整理格局，「漲不動也跌不下」，在五大干擾因素下，指數區間約落在季線上下2,000點，操作上宜「多看少做」， 忍耐是為了迎接後續的大多頭行情， 屆時可由防禦型的操作改為攻擊型投資策略。

統一投顧董事長黎方國強調，美國期中選舉當年的11月到隔年的10月，根據過去經驗（1934年迄今）顯示，長達1年的時間是100%上漲的表現，所以一定要好好把握，今年11月到明年10月的大多頭行情，布局的買點落在10月中旬。

黎方國表示，9月的台股將是橫盤區間整理格局，呈現「漲不上去也跌不下來」的走勢，預期大盤指數區間約在45,000點上下2,000點，主要的干擾因素有五個，但也有二個利多因素存在。

黎方國說，首先是歷史經驗顯示，美股9月易跌難漲；其次是市場對FED的升息疑慮仍然存在，也是干擾股市的重要因素；另外， 地緣政治風險再起；還有9月9日美國財政部長貝森特將執行的買債計畫，將把定期購買10年至30年期美國公債的規模，從目前的20億美元提高至40億美元或更多，是否能達成預定的效益也是市場關注的焦點。

黎方國認為，若是計畫失靈，債券殖利率走高風險恐再起；另外，日本、歐洲央行的升息機率高，偏鷹的態度也是市場關注的焦點；不過，預期在10月中旬起，將出現利多消息，包括重要的美國科技大廠財報陸續公布，台股則由大立光及台積電打頭陣。

黎方國強調，蘋果預計9月9日發表新機，尤其是首款折疊iPhone將正式亮相，到了10月中旬也已開賣約1個月，預期銷售將報佳音，到時候將有AI及蘋果雙主流來推動行情表現；另外，美國期中選舉年的當年9月，因市場觀望股市表現不佳，一直要到10月中利空反映，預期股市在9月到10月中落底，屆時將是轉成攻擊型投資的買點。

黎方國表示，在區間橫盤整理時，可採取區間上緣賣，下緣買的操作策略，買黑賣紅，持股約4成，但最好是多看少做，忍耐1 半月等待大多頭行情；若是想買股則是以高殖利率及金融股為首選，採防禦型的操作。

黎方國認為，10月中旬是改埰 攻擊型投資策略的布局買點，首選AI相關及蘋概股，例如半導體、IC設計、封測、光學鏡頭、折疊機的軸承等，注要要避開大陸也有做的部分。

黎方國預期，台股第4季上看50,000點，明年上半年挑戰55,000點，下半年則是上看60,000點。