熱錢回補 台股蓄勢攻47K

台股昨（4）日受惠美債殖利率回落、日圓匯率走強，帶動國際熱錢回補562.1億元，由台積電穩盤，配合台達電（2308）、鴻海、大型金控等電金權值股領攻，化解高檔獲利賣壓，終場漲693點收46,551點，重登5日線，呈現量縮價漲格局。

周線來看，台股前波解套賣壓沉重，加上美股半導體及AI族群表現欠佳，本周多空大致在10日線至47,000點激烈交戰，最終由多方略勝一籌，單周漲219點或0.4%，成交量增至5.3兆元，近七周最多。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，台股短期面臨AI族群8月營收看俏、蘋果新機發表、中東局勢反覆、美通膨數據、日圓利差交易平倉等變數，若外資回補配合量能放大，將有利挑戰47,000點，但需提防高檔波動放大，操作保留資金彈性。

三大法人昨日買超616.7億元，其中外資由賣轉買超562.1億元，終止連二賣，是近16日來最大買超金額。外資在台指期留倉淨空單小增814口至82,389口，處於偏空調整。投信高檔相對縮手，意外賣超9.1億元；自營商回補63.7億元，具短線行情轉折指標的自行買賣部位回頭買超15.0億元；八大公股行庫逢高調節103.5億元，連二買止步，為往後低檔護盤儲備銀彈。

美聯準會理事沃勒釋出鴿派訊息，帶動美債殖利率回落，台股昨日開高，之後賣壓出籠，漲點一度收斂至僅109點，所幸外資及低接買盤進場，呈現緩步墊高走勢，並收在當日相對高點，終止連二黑，成交量縮至8,582億元，近八日最少。

盤面權值股普遍收紅，明年配息能力可望明顯增加的富邦金、國泰金、中信金、元大金等大型金控多頭氣盛，上市金融股指數續漲1.1%收3,522點，寫新高。