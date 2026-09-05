就市論勢／ABF載板 長線有看頭

盤勢分析

受到美國聯準會官員釋出對通膨數據偏向樂觀談話影響，市場對升息擔憂降溫，激勵美股走揚。台股昨（4）日同步受到提振，開盤後即大漲逾700點，雖盤中漲幅短暫收斂，但在電子權值股領軍下，午盤後再度走高，終場漲693點，收46,551點。

近期類股輪動快速，電子權值股仍是支撐大盤重要力量；市場焦點由部分先前修正較深的電子股，逐漸擴散至被動元件、散熱、PCB及相關設備等AI供應鏈族群，呈現多點同步走揚格局。

面對市場受消息面干擾出現波動，從產業面觀察，AI晶片持續迭代升級，帶動ABF載板層數與面積需求明顯提升，產業供需維持偏緊格局，並有助價格表現，持續看好相關族群中長期發展機會。

根據產業調研，全球科技巨頭持續投入AI基礎建設與自研晶片開發，相關供應鏈訂單與營收動能維持強勁，受惠範圍可望進一步擴大，台股整體基本面仍偏向正向發展。

投資建議

展望後市，企業獲利仍是推動台股表現最重要核心動能。受惠AI長期趨勢帶動，市場預期台股企業今、明年獲利仍將維持成長，即便短期受總體經濟與資金面因素干擾出現震盪整理，中長期多頭架構仍具延續基礎。