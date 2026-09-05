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一周熱門零股／0050、國巨、南亞科 人氣夯

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點主要在中東局勢變化、聯準會未來可能升息等多空因素，盤勢呈高檔震盪格局，投資人藉零股進場參與後市，其中，元大台灣50（0050）等市值型ETF，與國巨*、南亞科等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，美伊雙方自9月以來再度交火，美國總統川普表示對伊朗恢復發動的軍事打擊可能不會持續太久，重申美國將控制荷莫茲海峽，伊朗對美軍中東基地展開攻擊，導致布蘭特原油一度衝破95美元大關，是近月以來新高，後續變化將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、國巨*、南亞科、主動統一台股增長、欣興、聯電、華邦電、台積電、臻鼎-KY、元大台灣50正2，十檔標的交易量從2,386萬至823萬股，較上周增溫。

南亞科 國巨 權值股

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