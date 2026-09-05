ODM四雄 高盛喊買進

台灣ODM產業下半年預測出爐，外資高盛證券最新報告指出，蘋果新機量產、AI伺服器規格升級及ASIC滲透率提升三大動能，按讚鴻海（2317）、緯穎、緯創、奇鋐等四台廠後市可期。

高盛指出，新一代AI伺服器機架將成為推動今年下半年成長的重要動能，整體產業可望受惠三大成長主軸，包括：一、蘋果新機量產帶動消費電子需求回溫；二、AI伺服器規格升級推動零組件需求成長；三、ASIC AI伺服器滲透率持續提升。

台廠中，個股布局方面，高盛看好鴻海、緯穎、緯創、奇鋐，均給予「買進」評級；技嘉、廣達、英業達、仁寶、華碩維持「中立」，和碩「賣出」。

以月增率來看，高盛預期這十家廠商在8、9、10月平均營收成長率分別為月減2%、月減3%、月增3%。主因考慮到今年上半年拉貨潮過後消費性電子業務放緩，但在強勁終端需求及次世代機架式AI伺服器量產出貨帶動下，AI伺服器出貨量持續增加，將可抵銷相關衝擊，因此預計未來幾個月的營收月增率將趨於平緩。

另以年增率來看，高盛預計8、9及10月平均營收成長率分別為年增50%、年增25%、年增27%，主要受惠AI伺服器持續放量、PC產品組合升級、智慧手機新機上市，以及記憶體成本上升推動售價提高等帶動。

高盛預期鴻海今年第3季營收將年增48%、季增22%；在AI機架式伺服器持續放量出貨，及消費性電子進入旺季雙重支撐下，預期8月營收仍將維持高成長，估年增73%、月增11%，達1.051兆元，維持「買進」評級。