聽新聞
0:00 / 0:00

ODM四雄 高盛喊買進

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台灣ODM產業下半年預測出爐，外資高盛證券最新報告指出，蘋果新機量產、AI伺服器規格升級及ASIC滲透率提升三大動能，按讚鴻海（2317）、緯穎、緯創、奇鋐等四台廠後市可期。

高盛指出，新一代AI伺服器機架將成為推動今年下半年成長的重要動能，整體產業可望受惠三大成長主軸，包括：一、蘋果新機量產帶動消費電子需求回溫；二、AI伺服器規格升級推動零組件需求成長；三、ASIC AI伺服器滲透率持續提升。

台廠中，個股布局方面，高盛看好鴻海、緯穎、緯創、奇鋐，均給予「買進」評級；技嘉、廣達、英業達、仁寶、華碩維持「中立」，和碩「賣出」。

以月增率來看，高盛預期這十家廠商在8、9、10月平均營收成長率分別為月減2%、月減3%、月增3%。主因考慮到今年上半年拉貨潮過後消費性電子業務放緩，但在強勁終端需求及次世代機架式AI伺服器量產出貨帶動下，AI伺服器出貨量持續增加，將可抵銷相關衝擊，因此預計未來幾個月的營收月增率將趨於平緩。

另以年增率來看，高盛預計8、9及10月平均營收成長率分別為年增50%、年增25%、年增27%，主要受惠AI伺服器持續放量、PC產品組合升級、智慧手機新機上市，以及記憶體成本上升推動售價提高等帶動。

高盛預期鴻海今年第3季營收將年增48%、季增22%；在AI機架式伺服器持續放量出貨，及消費性電子進入旺季雙重支撐下，預期8月營收仍將維持高成長，估年增73%、月增11%，達1.051兆元，維持「買進」評級。

高盛 緯穎 英業達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高盛預估ODM產業將出現分歧 看好鴻海、緯創、緯穎成長力道

老 AI 再度點火！仁寶爆量飆逾7% AI 權值、伺服器股齊揚

00962配息金額0.25元 年化配息率逾19% 雙創新高！9月14日最後買進日

廣達代子公司公告取得租賃使用權資產 擴充北美布局

相關新聞

一周熱門零股／0050、國巨、南亞科 人氣夯

台股本周焦點主要在中東局勢變化、聯準會未來可能升息等多空因素，盤勢呈高檔震盪格局，投資人藉零股進場參與後市，其中，元大台灣50（0050）等市值型ETF，與國巨*、南亞科等大型權值股為交投重心。

ODM四雄 高盛喊買進

台灣ODM產業下半年預測出爐，外資高盛證券最新報告指出，蘋果新機量產、AI伺服器規格升級及ASIC滲透率提升三大動能，按讚鴻海（2317）、緯穎、緯創、奇鋐等四台廠後市可期。

就市論勢／ABF載板 長線有看頭

受到美國聯準會官員釋出對通膨數據偏向樂觀談話影響，市場對升息擔憂降溫，激勵美股走揚。台股昨（4）日同步受到提振，開盤後即大漲逾700點，雖盤中漲幅短暫收斂，但在電子權值股領軍下，午盤後再度走高，終場漲693點，收46,551點。

興櫃一周回顧／勵威勁揚四成 居冠

台股高檔震盪整理，本周363家興櫃股下跌家數多於上漲，平均上漲0.5%，其中周漲幅最大為半導體測試零組件商勵威（5246），本周漲幅超過四成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。