外資買超逾562億元 敲進電子股調節面板雙虎
台股今天漲693.47點，收在46551.13點，三大法人合計買超628億元，外資買超逾562億元，敲進仁寶、聯電、鴻海、緯創、國巨等電子股，賣超金融股與面板雙虎。
台股今天漲693.47點，收在46551.13點，成交值新台幣8256.26億元。
三大法人合計買超628.72億元。其中，自營商買超63.7億元，投信買超2.89億元，外資及陸資買超562.13億元。值得注意的是，外資、自營商結束連兩日賣超轉買、投信連2日買超。
根據公開資訊指出，外資買超前10名清單中，仁寶獲得青睞，外資買超逾6.9萬張居冠，主動統一升級50、聯電分居2、3名，張數分別約3.3萬張、2.6萬張，其餘依序為鴻海、緯創、元大台灣50正2、國巨、國泰永續高股息、群益台灣加權正2、第一金。
外資賣超前10名清單中，台企銀以逾1.9萬張居冠，位居第1、接續為群創、力積電、友達、強茂、長榮、臻鼎-KY、彰銀、南亞、台泥。
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