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證交所攜手兆豐證券 共同舉辦推動優質企業啟航資本市場交流會

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
照片由左至右分別為兆豐證券高健洲業務副總、兆豐證券陳志強副總經理、證交所上市一部張雪真副經理、證交所上市一部陳怡成經理、兆豐證券郝振邦副總經理、兆豐證券康禹吉副總經理及兆豐證券劉惠中副總經理。證交所／提供
照片由左至右分別為兆豐證券高健洲業務副總、兆豐證券陳志強副總經理、證交所上市一部張雪真副經理、證交所上市一部陳怡成經理、兆豐證券郝振邦副總經理、兆豐證券康禹吉副總經理及兆豐證券劉惠中副總經理。證交所／提供

台灣證券交易所攜手兆豐證券，於4日假台北寒舍艾美酒店舉辦「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，邀請不同規模、橫跨多元產業的優質企業參與，協助企業瞭解申請上市的多元途徑及市場優勢，並運用資本市場資源支持企業成長、提升國際競爭力，拓展全球布局。

活動開場由證交所上市一部陳怡成經理致詞表示，目前台灣上市公司總市值約為新台幣150兆元，證交所在全球主要證券交易所市值及日均成交值排名均居前段，顯示台灣資本市場之規模與活力。面對全球資本市場快速變化，證交所除持續優化市場制度及法規環境，也配合政府打造亞洲資產管理中心的政策方向，提升市場國際競爭力，為企業及投資人打造更健全的資本市場環境。

兆豐證券郝振邦副總經理致詞時表示，台灣證券交易所的市值規模排名表現亮眼，充分展現台灣企業的實力，而本次與會企業雖分屬不同產業，惟均具備依客戶需求提供客製化產品及服務的共同特色，兆豐證券同樣秉持客製化服務理念，依企業不同發展階段及需求提供一站式資本市場服務，透過緊密溝通深入瞭解企業需求。兆豐證券將持續攜手證交所，持續協助優質企業順利進入資本市場，支持企業邁向下一階段發展。

本次座談會邀請多元企業代表參與，活動中由證交所分享台灣資本市場最新發展、上市流程及優勢，現場亦與企業面對面交流，針對企業關切的上市議題提供交流，現場互動熱絡。展望未來，證交所將持續配合國家政策及產業發展趨勢，精進資本市場制度與服務，強化國際連結，吸引更多具競爭力的企業進入資本市場，提升台灣資本市場在亞洲及全球的能見度與影響力。

兆豐 證交所 資本市場

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