饗賓上市案獲證交所審議通過 上半年每股賺9.04元
台灣證券交易所今天公告，有價證券上市審議委員會通過饗賓餐旅初次申請股票上市（IPO）案。本案尚須提報證交所董事會核議。
饗賓為台灣知名連鎖餐飲集團，旗下擁有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯等多個知名品牌。
根據證交所提供的相關基本資料，饗賓餐旅申請上市資本額約新台幣6.09億元，董事長陳毅航，公司主要業務為經營多品牌連鎖餐飲，提供餐食料理銷售與服務，100%為內銷。
饗賓2023年至2025年稅前盈餘分別為1.24億元、1.75億元、9.27億元，今年上半年稅前盈餘達6.86億元。
2023年至2025年每股稅後純益分別為2.76元、2.86元、12.60元，今年上半年每股純益已達9.04元。
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