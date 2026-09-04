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台股本週上漲219點 上市公司總市值152.2兆元
台股本週高檔區間震盪，今天集中市場指數收在46551.13點，週線上漲219.68點或0.47%。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣152兆1982億元，較上週增加約7473億元。
產業別指數方面，本週漲幅最大為油電燃氣類指數上漲8.24%，跌幅最大則是生技醫療類指數下跌9.30%。其他未含金融類指數下跌51.14點，跌幅約0.12%；未含電子類指數上漲864.23點，漲幅約3.48%；未含金融電子類指數上漲106.59點，漲幅約0.65%。
本週全體上市股票成交金額為4兆9507億元，成交金額前3名產業分別為，半導體類成交金額1兆7906億元，占全體上市股票交易金額比重36.17%；電子零組件類成交金額1兆2349億元，占比24.94%；和電腦及週邊設備類成交金額4259.79億元，占比8.60%。
本週集中市場股票成交量週轉率3.31%，成交量週轉率前3名產業為光電類11.31%、電子零組件類9.16%，和化學工業類6.78%。
累計今年初開盤迄今共163個交易日，集中市場總成交金額為165兆7627億元，市場日平均成交金額1兆169億元，股票成交量週轉率135.96%，股票日平均成交量週轉率0.83%。
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