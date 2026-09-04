外資買超562億元…老AI重獲青睞 買超仁寶6.9萬張、還大買聯電及鴻海
台股4日強彈，終場收在 46,551.13點，上漲693.47點，三大法人同步買超，外資買超562.13億元，統計外資買超前十大個股，老AI股重獲青睞，買超仁寶（2324）69,366張最多，聯電（2303）、鴻海（2317）、緯創（3231）也獲外資大買。
台股早盤以45,991.28點開出，上漲133.62點，盤中最高46,620.96點、最低45,966.86點，終場收在46,551.13點，漲幅1.51%，成交值收斂至8,256億元；三大法人同步買超628.72億元，終結連2個交易日賣超，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超562.13億元，投信買超2.89億元；自營商買超（合計）63.7億元，其中自營商（自行買賣）買超15.06億元、自營商（避險）買超48.64億元。
盤面上，五大權值股上漲居多，台積電（2330）漲0.84%、收2,410元，聯發科（2454）漲1.73%、收4,415元，台達電（2308）漲3.69%、收1,825元，鴻海漲3.43%、收256元，僅日月光投控（3711）小跌0.17%、收588元。
族群方面，老AI再獲資金青睞，仁寶爆出逾14萬張大量，股價強漲7.35%、收41.6元；緯創大漲5.04%，鴻海、廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）等AI伺服器概念股同步走強，資金明顯回流AI族群。
統計外資買超前十名個股，買超仁寶最多，另外，買超聯電26,551張，買超鴻海26,408張，買超緯創23,925張；外資賣超前十名個股中，賣超臺企銀（2834）19,378張最多，群創（3481）、友達（2409）、力積電（6770）等也遭外資大賣。
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