外資買超562億元…老AI重獲青睞 買超仁寶6.9萬張、還大買聯電及鴻海

美國聯準會（FED）主席華許在全球央行年會上釋出鷹派言論，表明除非確定通膨明確且快速降至2%目標，否則仍有採取行動的必要，根據芝商所（CME）FedWatch最新數據，市場對9月升息的預期已上升逾六成。中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳指出，短線台股將持續高檔震盪，市場靜待9月聯準會利率決議，若利率維持不變，加上NVIDIA第3季拉貨潮，相關概念股可望延續多頭走勢，反之，若聯準會決議升息，台股可能將出現一波估值修正。

2026-09-04 13:26