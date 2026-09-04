從創櫃到上櫃 資誠、櫃買中心替中小企業搭資本市場橋梁

資誠聯合會計師事務所與櫃買中心4日在台南共同舉辦「創櫃領航 ╳ 點亮新資本 創新企業媒合會」，集結9家醫療、生技、智慧服務、低碳永續、精密製造及智慧農業等領域的創新企業，與創投法人及相關資源方直接交流，協助新創及中小微企業鏈結資金與市場資源，加速成長並提前布局資本市場。

此次參與媒合的9家企業，分別透過簡報介紹產品特色、核心技術及營運成果，爭取投資與合作機會。活動聚焦科技、生技等重點產業，希望進一步發掘具有創新技術及成長潛力的企業，提高募資及市場拓展機會。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，櫃買中心持續推動創櫃板新制，打造更友善的中小微企業發展環境，除了簡化申請程序，也整合經營管理、商務法律等輔導資源，讓企業能依照不同成長階段，逐步接軌資本市場。

陳麗卿指出，未來櫃買中心將持續與各中介機構深化合作，開發潛在投資人及市場資源，協助更多具有發展潛力的企業進入資本市場。

資誠聯合會計師事務所所長暨策略合作事業執行長徐聖忠表示，全球供應鏈持續重組，加上法規環境快速變化，中小微企業的靈活性與創新能力更顯重要。資誠自2018年成立「創業成長加速器」，以「厚創新 × 後加速」為核心理念，目前已培育超過90家高潛力新創企業，並協助募資超過新台幣10億元。

徐聖忠表示，資誠未來也將持續從風險管理、法令遵循、稅務優化及資金籌募等面向提供專業服務，協助企業強化經營體質，為後續成長及進入資本市場做好準備。

活動也邀請華洋精機董事長邱見泰及萬寶隆空間設計裝潢董事長黃敏傑，分別分享上櫃及創櫃經驗，從實務角度提供企業申請及規劃建議，協助有意進入資本市場的企業提早規劃發展路徑。

資誠與櫃買中心表示，未來將持續整合專業服務與市場資源，協助更多具潛力企業鏈結資本市場、投資人及產業生態系，拓展募資與成長機會，為台灣創新創業生態系注入更多動能。