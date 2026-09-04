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股民看過來！台灣50指數成分股一進一出 藥華藥入列

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臺灣50指數成分股新增藥華藥、刪除世芯-KY

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

富時羅素公布下列有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除變動將自2026年9月18日（星期五）交易結束後生效（亦即自2026年9月21日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

臺灣高股息指數自指數審核生效日起的連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票的權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2026年9月21日、22日、23日、24日和29日。

富時羅素依據2026年8月24日資料審核結果：

1、臺灣50指數

(1) 成分股納入：藥華藥（6446）。

(2) 成分股刪除：世芯-KY（3661）。

(3) 候補名單：台塑（1301）、群創（3481）、景碩（3189）、瑞昱（2379）、萬海（2615）。

2、臺灣中型100指數

(1) 成分股納入：世芯-KY、晶豪科（3006）、聯友金屬-創（7610）、沛爾生醫-創（6949）。

(2) 成分股刪除：台灣精銳（4583）、新唐（4919）、藥華藥、大同（2371）。

(3) 候補名單：群益證（6005）、聯鈞（3450）、遠東銀（2845）、玉晶光（3406）、超豐（2441）、兆聯實業（6944）、富邦媒（8454）、統一證（2855）、台虹（8039）、慧洋-KY（2637）。

3、臺灣資訊科技指數

(1) 成分股納入：晶豪科。

(2) 成分股刪除：新唐。

4、臺灣發達指數

(1) 成分股納入：聯友金屬、沛爾生醫。

(2) 成分股刪除：台灣精銳、大同。

5、臺灣高股息指數

(1) 成分股納入：無。

(2) 成分股刪除：無。

世芯 藥華藥 高股息

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