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三大法人回補628億元！本周仍賣超857億元 台股甩尾周線連2紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股4日強勢反彈，集中市場指數收46,551.13點，上漲693.47點、漲幅1.51%，盤中最高46,620.96點、最低45,966.86點，但成交值收斂至8,256億元。集中市場與櫃買市場合計，上漲家數達1,371家、下跌465家，並有36檔亮燈漲停、5檔跌停，盤面多方氣勢明顯回升；三大法人同步買超628.72億元，終結連2日賣超。

統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超562.13億元，投信買超2.89億元；自營商買超（合計）63.7億元，其中自營商（自行買賣）買超15.06億元、自營商（避險）買超48.64億元。

累計本周，集中市場指數上漲219.68點、漲幅0.47%，周線連2紅，日均成交值放大至9,967億元；不過，三大法人本周仍合計賣超857.4億元，其中外資賣超709.72億元，投信逆勢買超70.55億元，自營商合計賣超218.22億元。

盤面上，五大權值股漲多跌少，台積電（2330）漲0.84%、收2,410元，聯發科（2454）漲1.73%、收4,415元，台達電（2308）漲3.69%、收1,825元，鴻海（2317）漲3.43%、收256元，僅日月光投控（3711）逆勢小跌0.17%、收588元，權值股整體扮演穩盤角色。

從成交熱度觀察，今日成交值前三大個股依序為聯發科365.59億元、南亞科（2408）356.29億元及欣興（3037）348.51億元；成交量前三大則為群益台灣加權正2（00685L）、成交210,901張，友達（2409）157,908張、元大台灣50正2（00631L）則有148,868張。

族群方面，老AI再獲資金青睞，仁寶（2324）爆出逾14萬張大量，股價強漲7.35%、收41.6元，成為盤面吸睛焦點；緯創（3231）大漲5.04%，盤中一度觸及200元整數關卡，鴻海、廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）等AI伺服器概念股也同步走強，資金明顯回流AI族群。

被動元件族群則有MLCC漲價題材點火。據集邦科技最新MLCC產業研究，南韓大廠SEMCO近期率先針對OEM、ODM客戶調漲2026年第4季報價，一改過去僅對代理商調價的做法，市場解讀MLCC漲價範圍正從通路端進一步擴大至終端客戶，產業價格上行訊號更加明確。受此激勵，被動元件族群全面走強，國巨*（2327）、金山電（8042）、華新科（2492）、光頡（3624）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）同步攻上漲停，立隆電（2472）、日電貿（3090）、信昌電（6173）也紛紛大漲逾8%，買盤由龍頭股向族群擴散。

三大法人 台股 自營商

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