證交所前進倫敦推廣亞資中心 深化全球資金鏈結

近年國際資金對台股參與持續提升，外資持有上市股票市值占比由2022年的39.56%，大幅成長至2026年第2季的48.61%，已逼近五成，顯示國際資金不僅是台股重要參與者，也日益成為台灣企業連結全球資本市場的重要力量。為進一步提升台灣市場國際能見度並深化全球資金鏈結，台灣證券交易所持續辦理海外市場推廣與引資活動，協助國際投資人深入掌握台灣企業、產業及資本市場的發展機會。

繼2026年3月赴美國紐約引資後，台灣證券交易所9月將由董事長林修銘率隊前進全球重要金融中心倫敦，此行將聚焦強化上市公司投資人關係、推動亞洲資產管理中心及深化國際金融機構合作三大面向，向國際投資人展現台灣資本市場最新發展與投資價值，並進一步拓展台灣與全球資本市場的雙向連結。

促進上市公司與海外機構投資人交流方面，證交所將攜手永豐金證券辦理海外引資活動，安排台灣上市公司與當地機構投資人交流，搭建企業與國際資金直接溝通的橋樑，協助國際投資人深入了解台灣優質企業及投資價值。活動期間，證交所亦將舉辦午餐演講，向機構投資人介紹台灣資本市場最新發展及投資優勢，協助海外資金掌握台灣市場最新動態與機會。

在亞洲資產管理中心國際推廣方面，證交所將參與由台灣金融研訓院與英國Z/Yen Group共同舉辦台灣金融國際推廣論壇。台灣擁有深厚的資本市場、持續累積的民間財富及日益成長的資產管理需求，證交所將向國際金融業者介紹台灣金融市場發展、亞洲資產管理中心政策方向，以及證交所在政策推動中扮演的角色，讓國際業者進一步瞭解台灣資產管理市場的發展潛力與合作機會。

此外，證交所亦將拜會倫敦證券交易所、富時指數公司及國際資產管理機構，就資本市場發展、商品合作及國際資金鏈結等議題交流，探索台灣資本市場與國際金融機構進一步合作的機會，持續擴大台灣市場的國際合作網絡。

證交所表示，這次倫敦行將讓國際投資人更深入認識台灣企業與資本市場的長期投資價值，同時將台灣資產管理市場的發展機會帶向國際，進一步深化台灣與全球資金及資本市場的雙向連結。