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台積電收高20元拉升台股收漲693點 周K連二紅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股4日收盤上漲693.47點，終場以46,551.13點作收，成交量8,256億元，漲幅1.51%。聯合報系資料照
台股4日收盤上漲693.47點，終場以46,551.13點作收，成交量8,256億元，漲幅1.51%。聯合報系資料照

台股4日收盤上漲693.47點，終場以46,551.13點作收，成交量8,256億元，漲幅1.51%；單周上漲477.7點，周K線連二紅。台積電（2330）收盤價2,410元，上漲20元，漲幅0.84%。

台股今日持續橫盤整理，大盤指數今日開高攻越4萬6千點之後，盤中陷入整理，午盤過後，科技熱門股轉強，台積電重返2,400元之上，貢獻大盤指數漲點超過160；南亞科（2408）、國巨*（2327）、華邦電（2344）等股價回溫，吸引多頭資金搶進；台積電領軍台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、國巨及奇鋐（3017）等權值股合計推升指數上漲逾350點。

今日成交金額大且走高為：南亞科、聯發科、國巨、聯電（2303）、聯亞（3081）、華邦電、緯創（3231）、景碩（3189）及台達電；成交金額大且疲軟者則為：欣興（3037）、南電（8046）、頎邦（6147）、盟立（2464）、金像電（2368）、日月光投控（3711）、創意（3443）、光聖（6442）及上詮（3363）。

群益投顧表示，短線盤勢預估相對壓縮，短線季線上下估仍可見多頭抵抗企圖，但格局仍顯上檔承壓；中小題材股,擇強守技術面短線應對。

接下來關注美國聯準會（Fed）9月15日召開利率會議，7月會議有三名具投票權的官員主張升息1碼，顯示決策官員對政策限制程度看法不一。美聯準會「三把手」紐約聯準銀行總裁Williams 9月2日表示，近期通膨數據令人鼓舞，隨著關稅造成一次性價格衝擊漸消退，通膨正緩慢下降，目前尚無明確證據顯示Fed必須再次升息。

日本銀行總裁植田出席G20財⻑與央行總裁會議後表示，日本目前貨幣環境仍相對寬鬆，因此，日銀希望持續升息，並將在評估物價上行風險後討論貨幣政策，釋出強烈升息訊號。

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