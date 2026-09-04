老 AI 再度點火！仁寶爆量飆逾7% AI 權值、伺服器股齊揚

台股4日盤中老AI族群再度點火，資金回流AI權值與伺服器供應鏈，仁寶（2324）爆量逾14萬張、股價強漲逾7%，成為盤面最吸睛焦點；緯創（3231）漲約5%，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）漲逾3%，台積電（2330）也漲近1%、聯發科（2454）漲約1.5%、世芯-KY（3661）漲逾4%，AI權值股與「老AI」伺服器族群同步走強。

盤面強勢背後，AI模型軍備競賽持續升溫，Google、Meta與Anthropic接連推進新模型，市場對AI訓練與推論算力的需求持續增加。Google近期密集更新Gemini Flash系列，同時積極擴大自研張量處理器（TPU）布局，並與博通、聯發科、Marvell、超微等晶片業者合作，台灣伺服器供應鏈則傳出鴻海、英業達、仁寶等廠商切入相關供應鏈。

此外，Anthropic與雲端業者Lambda簽署350億美元雲端運算合約，凸顯AI業者持續擴充算力的需求；全球伺服器大廠慧與（HPE）最新財報則受惠AI伺服器與網路設備需求，營收、獲利雙創新高並上調展望，也有利鴻海、英業達、緯創等台系供應鏈。

美系外資最新報告指出，消費性電子上半年提前拉貨後，後續成長動能可能放緩，但AI伺服器仍是營收成長核心，因此給予鴻海、緯穎、緯創「買進」評等，廣達、英業達、仁寶則維持中立。

個別來看，鴻海第3季可望由AI伺服器及蘋果新品共同支撐；緯穎則受惠通用伺服器穩定成長、AWS Trainium 3新品量產及GPU產品線擴增，下半年營收可望逐季成長。緯創則受惠企業AI伺服器需求，以及GB300、VR運算板與AWS Trainium 3相關訂單增加，法人預估第3季營收可望季增20%。

整體而言，今日AI行情從晶片一路延伸至伺服器ODM，顯示市場焦點重新回到AI算力需求。隨CSP大廠、AI新創持續擴大資本支出，加上GPU、TPU及新一代AI伺服器平台推進，傳統AI伺服器供應鏈仍具成長動能，「老AI」也再度成為盤面資金追逐焦點。