台股高檔整理 法人揭三選股指標

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會（FED）主席華許在全球央行年會上釋出鷹派言論，表明除非確定通膨明確且快速降至2%目標，否則仍有採取行動的必要，根據芝商所（CME）FedWatch最新數據，市場對9月升息的預期已上升逾六成。中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳指出，短線台股將持續高檔震盪，市場靜待9月聯準會利率決議，若利率維持不變，加上NVIDIA第3季拉貨潮，相關概念股可望延續多頭走勢，反之，若聯準會決議升息，台股可能將出現一波估值修正。

徐啟葳表示，近期台股創高後進入高檔震盪格局，一方面是在消化先前漲幅，另一方面持續觀察美國聯準會政策動向及AI產業需求變化。從基本面觀察，台灣上市櫃公司第2季獲利表現優於市場預期，尤其在AI、高效能運算（HPC）、先進封裝及高速傳輸仍維持高度成長，值得注意的是，近期表現強勢的個股，不再是台積電（2330）等大型權值股，而是擴散至非台積電半導體及科技硬體族群，代表AI商機正從上游晶圓代工向外延伸至散熱、伺服器、PCB、高速傳輸及相關零組件供應鏈。

徐啟葳強調，第4季雖然市場可能受聯準會政策、地緣政治及美國經濟數據影響而出現波動，但AI長期基本面仍相當強勁，因此在操作上，可採震盪分批布局策略，避免追高，可留意三個條件：一、股票估值相對偏低；二、營收獲利穩健增長；三、聚焦AI伺服器、散熱、先進封裝、高速傳輸等受惠產業。

不想燒腦選股的投資人，可透過專業基金參與產業輪動機會，降低個股選股風險，例如，中國信託台灣活力基金聚焦AI趨勢成長股，核心持股除了涵蓋台積電、台光電（2383）等權值股、還包括：川湖（2059）、健策（3653）、台耀（4746）等具技術領先的AI趨勢股，同時積極發掘具爆發力的中小型成長股，藉此提升超額報酬機會。

在AI需求持續擴張、企業獲利穩健成長及資金回流科技產業的環境下，透過經理人主動選股與聚焦高成長產業的策略，是在震盪市場中掌握台股成長動能最輕鬆的方式之一。

台股 法人 美國聯準會

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