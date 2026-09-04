日大廠傳再漲PCB材料價格 法人按讚「這幾檔」台廠

日本Panasonic日前傳出再度調漲銅箔基板（CCL）、半固化片（PP）、IC載板等多項材料報價，投顧法人指出，除持續看好台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、南亞（1303）等CCL廠外，同時按讚欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）等載板廠。

法人分析，Panasonic在今年5月首次進行漲價措施，全面上調一般印刷電路板（PCB）、超低損耗高速傳輸PCB、CEM-3、FCCL材料產品價格，本次漲價產品線包括一般PCB、超低損耗高速傳輸PCB到IC載板材料，整體漲幅約在15%至30%不等。

Panasonic本次調漲價格主因仍在於原物料價格持續攀升，且輔材、能源及物流等成本維持高檔，進行成本轉嫁措施。法人表示，顯示目前整體CCL產業仍受原物料成本壓力，主要瓶頸以電子玻纖布為主，除高速傳輸使用的E glass外，載板原料T glass同樣吃緊。

法人持續唱旺CCL產業後市發展，受惠於新世代產品推升規格提升，在用量、價格將持續提升，預期台系供應商亦將跟進進行產品轉嫁措施；另載板產業同樣隨新產品規格提升，載板缺口逐步擴大下，漲價趨勢可望延續。