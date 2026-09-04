沃勒談話降升息疑慮！台股開高一度強彈近750點 台積電領軍搶回5日線
聯準會理事沃勒談話緩解升息疑慮，美股四大指數昨夜全面收高，帶動台指期盤後大漲668點。台股4日開盤上漲133.62點、報45,991.28點，隨後在台積電（2330）領軍、五大權值股整齊走高，加上奇鋐（3017）、台光電（2383）、川湖（2059）、致茂（2360）、智邦（2345）等電子要角同步助攻，大盤漲點一度急拉至近750點、觸及46,603.11點，強勢收復5日線。盤面上，群創（3481）、友達（2409）、群益臺灣加權正2（00685L）等交投熱絡。
聯準會理事沃勒表示，若未來兩周數據持續顯示通膨降溫，傾向支持9月維持利率不變，市場隨之下修升息預期，FedWatch顯示9月升息押注由前一日63.2%降至50.4%，帶動美債殖利率回落，美股四大指數昨夜全面收高；台股ADR漲多跌少，台積電ADR漲0.36%；帶動台指期盤後大漲668點、收46,487點。
盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高25元、報2,415元，聯發科（2454）開4,435元、台達電（2308）開1,810元、鴻海（2317）開252.5元、日月光投控（3711）開600元。
類股方面，電腦設備、電子零組件、綠能環保、其他電子等漲幅居前，油電燃氣、造紙、航運、金融等相對疲弱。
回顧台股3日表現，集中市場指數下跌307.06點、收45857.66點，成交值增至9,488.16億元。三大法人賣超641.60億元，其中，外資賣超481.46億元，投信買超6.94億元，自營商賣超（合計）167.08億元。
法人指出，Fed暫緩升息訊號激勵美股上漲，加上AI族群8月營收可期、蘋果新品發表會助攻，台股有望震盪盤堅、類股輪動；惟中東局勢與日圓急升仍添波動，操作宜低接不追高，聚焦中大型AI權值股。
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