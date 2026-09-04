台股雙賣壓大洗三溫暖 法人：不排除回測月線、季線支撐

台股昨（3）日大洗三溫暖，指數開高走低，盤中高低震盪達678點，終場指數下跌307點、收45,857點，跌破5日均線，成交金額較前一日小幅放大至9,932.6億元。法人指出，目前台股雖暫時守穩10日均線，但上檔賣壓不輕，加上技術指標惡化，短線不排除將回測月線甚至季線支撐。

台股昨天早盤在美股前一日反彈激勵下，氣勢如虹，以開高格局直衝46,517點、一度大漲逾350點。隨指數逼近47,000點大關，高檔獲利了結與居高思危雙重賣壓傾巢而出，指數拉回並在平盤上下陷入劇烈震盪，尾盤指數則全面潰堤、急殺翻黑，最低下探45,839點，終場指數跌0.67％，呈現「價跌量增」格局。

法人指出，技術面來看，大盤直接摜破5日線，勉強守住10日線，日KD指標呈現高檔向下的死亡交叉轉弱訊號。匯市與籌碼動態方面，近二日新台幣止升轉貶，且連二貶，加深外資提款壓力。

昨日外資續賣超481.4億元，連二賣，累計賣超1,395億元；自營商賣超167億元，連二賣，累計賣超370.7億元；僅投信由賣轉買，小幅買超6.9億元，合計三大法人賣超641.5億元。

不過，國家隊展現強烈護盤企圖心，八大公股行庫大舉買超134.6億元，與外資對作，企圖力守指數防線。

兆豐投顧董事長留政鈺、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等專家指出，從盤面結構觀察，恐慌性殺盤並未出現，預期在短暫震盪打底、尋求月線（45,542點）、季線（44,993點）強力支撐的過程中，隨台美陸續進入選舉行情，月中FOMC會議若未如預期緊縮或者美元指數轉弱，後市有望重新凝聚多頭攻勢，預期短線指數將在44,200至47,000點之間反覆震盪整理。