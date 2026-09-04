台股三檔商品 成交量日增

台股昨（3）日早盤攻上46,500點高點後，尾盤由紅翻黑，終場下跌307點或45,857點，觀察成交量前十大ETF表現，僅三檔呈現日增，中信台日韓PCB日成長22.4%、主動統一升級50日成長1.9%、主動復華未來50日成長50.9%。

根據CMoney統計至昨日，ETF市場成交量前十大為主動中信台灣收益（00406A）202,872張、群益臺灣加權正2的179,920張、主動統一台股增長153,989張、中信台日韓PCB的146,075張、主動統一升級50的140,341張、元大台灣50正2的138,859張、元大台灣50反1的107,552張、大華優利高填息30的101,188張、群益台灣精選高息100,495張、主動復華未來50的79,537張。

中信台日韓PCB經理人葉松炫表示，這一波PCB景氣復甦，背後最大的結構性成長動能仍來自AI需求。TrendForce已將2026年AI伺服器出貨年增率，由原先預估的28%上修至近31%；而強勁需求也開始反映在上游材料價格上，自2025年10月至2026年8月期間，玻纖布、高階CCL、銅箔及ABF絕緣膜價格累計漲幅分別約達50%、45%、30%及30%，顯示高階AI PCB供應鏈供需結構持續趨緊。

AI帶來的需求並非短期庫存回補，而是由全球雲端服務供應商（CSP）資本支出擴張驅動的跨年度投資循環。北美與中國九大雲端服務供應商資本支出規模，估將由2025年4,670億美元，成長至2026年8,870億美元，2027年逼近1.3兆美元。