債市雙優勢 長線不看淡

美國財政部將在9日開始回購長天期公債，美聯準會（Fed）月中的FOMC會議受矚目，也牽動長天期公債殖利率後續走向，十年期美債殖利率升至約4.8%，創下近十年新高，但債市依然交投熱絡，長線息收優勢與配置價值穩固。

由於地緣政治風險缺乏明確方向加上油價明顯上漲，推升明年1月以前Fed重啟升息的市場預期心理。平衡凱基雙核收息研究團隊表示，市場自8月起已逐步反映Fed貨幣政策預期，長天期公債及信用債殖利率再度呈現震盪反彈，各類債券殖利率仍多穩居於十年平均之上，長線息收優勢與配置價值依然穩固。

觀察最新債市資金流向，整體債券基金過去一周資金淨流入延續4月底以來的百億美元以上高水位，投資級債基金淨流入更較前一周略為增加，顯示投資人趁殖利率彈升繼續加碼債券；市場資金動能與風險胃納依舊熱絡，也為信用債提供良好支撐。

通膨疑慮未解與美國財政赤字兩股力量交相制掣，預期美國公債殖利率將持續高檔區間震盪。在經濟基本面強韌支撐下，多數信用債利差維持在歷史相對低檔區間，目前各類型債券信用利差均已小於十年均值；考量資金運用效率與信用風險、利率波動風險可控，建議債券投資鎖定信評居中、存續天期居中債種，如中天期BBB級債，有助追求報酬／風險比的較佳表現。

面對政策走向與總體環境仍有變數，國泰投信指出，債券布局從追逐價格空間，回到票息與企業信用基本面，只要企業基本面維持穩健、違約風險未明顯升高，高票息資產仍具配置價值。

國泰收益非投等債（00990B）經理人陳韻竹表示，市場方向反覆、波動劇烈的環境下，「短天期＋高票息」策略更具配置吸引力，透過縮短天期降低市場變化對債券價格的影響，同時掌握相對具吸引力的票息水準，讓債券投資不必過度依賴市場方向，也能從債券本身尋找機會。

今年以來高收益債市場分化加劇，整體美非投等債信用利差（OAS）處於歷史低檔，反映整體違約風險受控；惟CCC級債券利差顯著擴大，與BB、B級走勢脫鉤，顯示信用風險逐步集中於弱質企業，凸顯信用品質篩選的重要性。