亞股基金 掌握AI大潮

雖然AI投資持續熱門，但「AI泡沫論」也不時干擾市場。法人指出，亞洲供應鏈持續受惠於AI資本支出成長，且企業獲利成長動能可望持續領先全球，投資人可以透過亞股基金，全面掌握AI浪潮及內需消費題材。

國泰投顧指出，亞洲企業獲利成長動能持續領先全球，市場預估2026年亞洲企業獲利成長率可達72.1%，遠高於全球平均的31.8%。整體而言，台、韓提供主要成長動能，中、印則扮演穩定支撐角色，共同推動亞股中長期成長。

其中，台灣及南韓受惠於AI與半導體需求強勁，今年獲利成長率預估分別達75.8%及308.6%，領先區域市場。中國大陸受惠於政策支持及經濟逐步復甦，企業獲利可望穩健改善，預估獲利成長6.1%。印度則受惠於內需與製造業發展，維持較佳成長潛力，預估獲利成長8.3%。

在產業方面，國泰投顧指出，亞洲掌握全球半導體供應鏈核心地位。台灣在先進製程與封裝技術具領先優勢，南韓則主導高頻寬記憶體（HBM），台韓可望成為AI基礎建設擴張的主要受惠者。隨著企業加速AI應用導入，半導體產業成長動能可望延續，並持續成為推動亞洲科技產業及股市表現的重要引擎。

市場擔心AI仍在資本支出階段，仍未有變現能力。摩根投信強調，企業持續加碼AI投資，需求動能依然強勁，現在談泡沫還太早。而且，即使AI仍在投資階段，但美國科技巨頭的支出也已為亞洲供應鏈帶來商機。

摩根投信認為，亞太科技股有多項優勢，是AI資本支出受惠者，且成長潛力與評價面也值得關注。亞太科技股與美國科技股成長前景相當，但本益比仍較主要美國科技股便宜，評價具吸引力。

摩根士丹利亞洲股票基金投資團隊看好台、韓、中、印等核心市場，聚焦AI相關科技趨勢，並兼顧內需消費與產業升級題材，透過整合總體經濟趨勢與個股研究，以掌握亞洲經濟成長及AI產業發展機會。

至於摩根太平洋科技基金，則聚焦中國大陸、台灣、日本及南韓四大科技重鎮，因地制宜精選各地具競爭優勢的科技企業，並涵蓋科技產業上、中、下游供應鏈，讓投資人能一次掌握亞洲科技商機。