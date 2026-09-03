快訊

破壞日本國寶 五熊發聲道歉：對自己的愚昧無知沒有任何藉口

獨／中榮代刀風波再延燒…疑神外晨會錄音涉廠商開刀 衛生局約談將移送

五熊獲釋了！破壞日本國寶掀眾怒 傳已繳清10萬台幣罰款

櫃買重挫失守月線 資金轉進權值三雄與金融避險

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股。記者許正宏／攝影
台股。記者許正宏／攝影

台股盤面結構3日出現極端化的「拉大出小」與「拉權值、掩護中小型股撤退」的防守走勢。在市場整體賣壓沉重之際，權值三雄台積電、聯發科、台達電等逆勢走揚，展現強勁的撐盤力道，顯示國家隊與內資主導的資金明顯進場點火權值股以穩定大局。

然而，相較於大盤的力守，中小型股卻慘遭市場棄守，櫃買指數終場重挫2.88％，帶量跌破月線支撐，盤面千金股規模也隨之縮水至47檔，顯示內資與中小型投機買盤面臨明顯的技術性流出。

盤面弱勢族群主要集中在先前漲多、基期較高的科技次產業，包括記憶體、光電、PCB、光通訊，及災情慘重的載板族群；法人指出，在多重雜音夾擊下，短線投資人「賣股換現金」以降低風險的技術性修正態勢顯著。

面對科技股因美債殖利率創高及升息預期而面臨的估值修正期，資金迅速在盤面尋求避險出海口；金融類股延續近期強勢格局再創歷史新高，如富邦金、台新新光金、永豐金、玉山金等金控股皆創高，成為撐起大盤人氣最強的防禦支柱，傳產如航運族群在拉回整理後也有買盤點火。

法人表示，展望後市，投資人短線操作應維持風險意識，建議將現金水位拉高至五成，並適度配置金融、傳產與生技等非電防禦族群以分散資產波動風險。在選股策略上，則應緊盯即將全數公告的8月營收表現，優先鎖定營收數字亮麗、且股價能穩健維持在短期均線之上的強勢績優生，作為渡過9月震盪期的核心持股。

櫃買 權值 避險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三大法人賣超637億！台股失守46K 權值雙雄攜13金控難敵三大族群空襲

台積電收高5元擋不住賣壓 台股收跌307點失守46K

台股外資殺盤砍近千億 後市留意美國股債及大盤技術面等三風險

成交值前十大僅2檔收高！南亞科589億奪冠卻重挫7.8% 失守500元關卡

相關新聞

外資賣超481億元！狂賣南亞科及00981A 逆勢大買金融及面板

台股3日震盪走弱，終場收45,857.66點，下跌307.06點，失守46,000點關卡，三大法人賣超637.12億元，其中外資賣超481.46億元，統計發現逆勢獲外資買超的類股有金融股及面板股，但記憶體及ETF則是外資狂賣標的，賣超主動統一台股增長（00981A）38,014張最多，其次是賣超南亞科（2408）34,399張。

股東電子投票暴增逾兩倍 關鍵竟是超商禮卡

線上領超商、咖啡禮品卡，真的能讓小股東更願意投票了。據金管會統計，今年44家公發公司導入eGift後，手上有千股股東採用電子投票暴增215%，推升這44家公司電子投票占出席比率升至61.8%，年增1成。

櫃買重挫失守月線 資金轉進權值三雄與金融避險

台股盤面結構3日出現極端化的「拉大出小」與「拉權值、掩護中小型股撤退」的防守走勢。在市場整體賣壓沉重之際，權值三雄台積電、聯發科、台達電等逆勢走揚，展現強勁的撐盤力道，顯示國家隊與內資主導的資金明顯進場點火權值股以穩定大局。

金管會首年推動股東會紀念品電子化服務「eGift」 帶動股東電子投票

為引導資本市場邁向數位化與綠色永續發展，金管會積極督導台灣集中保管結算所推動「股東會紀念品電子化服務（eGift）」。金管會表示，自115年3月23日正式上路以來，截至115年8月28日，累積簽約家數已達234家，今年已有44家公司於股東常會實際導入eGift，促進股東親自行使表決權，深化股東行動主義。

成交值前十大僅2檔收高！南亞科589億奪冠卻重挫7.8% 失守500元關卡

台股3日開高收低307.06點、報45857.66點，盤面反壓明顯，成交值前10大個股僅聯發科（2454）、台積電（2330）兩檔收高，其餘8檔全數走跌，成交量前10更僅友達（2409）單獨收高。其中，南亞科（2408）成交值衝上589.23億元居冠，並爆出11.75萬張大量，股價終場重挫7.82%至477.5元，失守500元大關及月線，成為今日盤面空方指標。

三大法人賣超637億！台股失守46K 權值雙雄攜13金控難敵三大族群空襲

台股3日震盪走弱，儘管台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值股攜手13檔金控走強，仍難抵南亞科（2408）、南亞（1303）、大立光（3008）以及載板、PCB等電子股賣壓，集中市場指數終場下跌307.06點、收45,857.66點，失守46,000點關卡，但驚險守住10日線；盤中最高46,517.45點、最低45,839.36點，震盪達678.09點，成交值放大至9,462.71億元。三大法人合計賣超637.12億元，其中僅投信逆勢小幅回補11.42億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。