櫃買重挫失守月線 資金轉進權值三雄與金融避險

台股盤面結構3日出現極端化的「拉大出小」與「拉權值、掩護中小型股撤退」的防守走勢。在市場整體賣壓沉重之際，權值三雄台積電、聯發科、台達電等逆勢走揚，展現強勁的撐盤力道，顯示國家隊與內資主導的資金明顯進場點火權值股以穩定大局。

然而，相較於大盤的力守，中小型股卻慘遭市場棄守，櫃買指數終場重挫2.88％，帶量跌破月線支撐，盤面千金股規模也隨之縮水至47檔，顯示內資與中小型投機買盤面臨明顯的技術性流出。

盤面弱勢族群主要集中在先前漲多、基期較高的科技次產業，包括記憶體、光電、PCB、光通訊，及災情慘重的載板族群；法人指出，在多重雜音夾擊下，短線投資人「賣股換現金」以降低風險的技術性修正態勢顯著。

面對科技股因美債殖利率創高及升息預期而面臨的估值修正期，資金迅速在盤面尋求避險出海口；金融類股延續近期強勢格局再創歷史新高，如富邦金、台新新光金、永豐金、玉山金等金控股皆創高，成為撐起大盤人氣最強的防禦支柱，傳產如航運族群在拉回整理後也有買盤點火。

法人表示，展望後市，投資人短線操作應維持風險意識，建議將現金水位拉高至五成，並適度配置金融、傳產與生技等非電防禦族群以分散資產波動風險。在選股策略上，則應緊盯即將全數公告的8月營收表現，優先鎖定營收數字亮麗、且股價能穩健維持在短期均線之上的強勢績優生，作為渡過9月震盪期的核心持股。