就市論勢／電源、CCL、光通訊 搶鏡

盤勢分析

台股歷經7月修正，8月指數及個股表現明顯回穩。展望後市，儘管美國貨幣政策及地緣政治等變數，可能干擾短線市場情緒，但AI產業基本面動能仍強，對台股中長期展望維持正向看法。

美國總經方面，近期核心PCE物價指數年增率符合預期，初領失業救濟金人數低於預期，顯示勞動市場仍具一定韌性。不過，聯準會在Jackson Hole會議釋出的政策訊號相對謹慎，加上通膨水準高於2%目標，市場對利率路徑看法出現調整。後續可持續觀察非農就業、CPI等重要經濟數據與聯準會官員談話，評估政策方向。

產業方面，輝達最新財報及下一季財測均優於市場預期，公司對明年營運展望亦維持成長看法。隨Rubin平台逐步進入放量階段，第4季AI相關供應鏈營運動能可望較前季增強，部分零組件訂單能見度已延伸至2027年中，亦有助支撐後續營運表現。

此外，CSP業者資本支出持續擴張，帶動半導體與AI供應鏈需求。台灣在全球AI供應鏈中仍具重要角色，亦可持續觀察相關產業後續終端需求、供應鏈產能及新品放量進度。

投資建議

輝達Rubin及Google TPU逐步進入放量階段，AI伺服器規格升級趨勢持續，可關注受惠規格提升的散熱、電源、ABF／CCL等族群。此外，光通訊產業受惠AI資料中心持續擴建，以及高速傳輸需求提升，長期成長趨勢依然明確，亦可持續留意逢低布局機會。