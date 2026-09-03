股東電子投票暴增逾兩倍 關鍵竟是超商禮卡

線上領超商、咖啡禮品卡，真的能讓小股東更願意投票了。據金管會統計，今年44家公發公司導入eGift後，手上有千股股東採用電子投票暴增215%，推升這44家公司電子投票占出席比率升至61.8%，年增1成。

eGift即「股東會電子化紀念品」，今年股東會正式上路。股東完成電子投票後，就可在線上取得紀念品序號，再兌換超商商品卡、咖啡提貨卡等電子紀念品。

據統計，今年共有44家公司採用eGift，包括23家上市、20家上櫃及1家興櫃公司，中鋼（2002）、味全（1201）等均在列。

據集保統計，這44家公司採用者，今年電子投票達132.5萬筆，較去年增加37.4萬筆；電子投票股數97.07億股，也增加8.05億股，投票筆數與股數雙創新高。

更明顯的是投票參與度。這44家公司電子投票占股東會出席比率達61.8%，較去年大增11個百分點，遠高於今年全市場電子投票比率平均僅增加0.94個百分點。

其中，千股股東反應最熱烈。電子投票筆數從去年4萬2,971筆暴增至今年13萬5,332筆，年增215%；電子投票人次占比也從2.7%提高至8%。

證期局副局長黃厚銘說，eGift讓股東完成電子投票後，即可透過電子方式領取紀念品，增加使用電子投票的誘因；集保今年另針對千股股東推出抽獎活動，也進一步帶動投票意願。

零股股東也有機會領紀念品。據統計，今年44家公司中共有9家開放全體股東領取，也就是即使只持有零股，也能透過eGift領取紀念品。

從紀念品種類來看，超商商品卡最受企業青睞，共35家、占79.5%；另有8家採咖啡提貨卡，占18.2%，1家採鮮乳提貨卡，占2.3%。

值得注意的是，今年44家採用eGift的公司中，尚無金融股。金管會官員表示，已請集保公司拜訪金融業者、了解採用意願，預期未來將有更多公司加入。

黃厚銘說，eGift除可提升股東電子投票意願，也能減少實體領取紀念品所衍生的交通、物流及碳排放；這也是制度推出時設定的政策目標之一。