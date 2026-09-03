外資賣超481億元！狂賣南亞科及00981A 逆勢大買金融及面板

台股3日震盪走弱，終場收45,857.66點，下跌307.06點，失守46,000點關卡，三大法人賣超637.12億元，其中外資賣超481.46億元，統計發現逆勢獲外資買超的類股有金融股及面板股，但記憶體及ETF則是外資狂賣標的，賣超主動統一台股增長（00981A）38,014張最多，其次是賣超南亞科（2408）34,399張。

台股早盤以46,325.48點開高，上漲160.76點，一度拉升至46,517.45點，上漲352.73點，盤中指數震盪，低點曾下滑至45,839.36點，高低點震盪達678.09點，台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值股與13檔金控股走強，但南亞科、南亞（1303）、大立光（3008）及載板、PCB等股則是下跌，大盤指數終場收在45,857.66點，驚險守住10日線。

統計三大法人賣超637.12億元，僅投信逆勢小幅回補11.42億元；外資及陸資（不含外資自營商）賣超481.46億元；自營商賣超（合計）167.08億元，其中自營商（自行買賣）賣超56.79億元、自營商（避險）賣超110.29億元。

統計外資賣超前十名個股，ETF占5檔，包括主動式及高股息ETF，記憶體則達4檔，另有1檔金融股；但外資買超前十名個股中，主要是金融股及面板股，買超友達（2409）55,437張最多，其次是買超遠東銀（2845）29,743張，另外，買超群創（3481）19,022張，聯電（2303）也獲外資買超22,021張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）