金管會首年推動股東會紀念品電子化服務「eGift」 帶動股東電子投票

為引導資本市場邁向數位化與綠色永續發展，金管會積極督導台灣集中保管結算所推動「股東會紀念品電子化服務（eGift）」。金管會表示，自115年3月23日正式上路以來，截至115年8月28日，累積簽約家數已達234家，今年已有44家公司於股東常會實際導入eGift，促進股東親自行使表決權，深化股東行動主義。

根據集保公司統計，今年實際使用eGift服務的44家發行公司，電子投票總筆數達132.5萬筆（年增37.4萬筆）；電子投票股數達97.07億股（年增8.05億股），投票筆數與股數雙創新高，該等公司電子投票占股東會出席比率高達61.8%，較去年大幅成長11%。遠高於今年全體市場電子投票比率平均增幅(成長0.94%)，導入eGift之公司中又以仟股股東較為踴躍，累積達13.5萬筆，成長率高達214.9%，電子投票人次占比由114年2.7%提升至115年8.0%。

金管會表示，44家中有9家是提供給全體股東，其他的則提供給持有1000股以上的股東。

eGift服務首年推出獲得外界回響，成功兼顧數位便利與綠色減碳等永續目標。金管會將督導集保公司優化相關措施，引導更多發行公司響應加入eGift行列，以落實股東權利親自行使，攜手打造更具數位韌性與ESG價值的資本市場環境。