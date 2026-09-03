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成交值前十大僅2檔收高！南亞科589億奪冠卻重挫7.8% 失守500元關卡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
成交量前十名。資料來源：玩股網。
成交量前十名。資料來源：玩股網。

台股3日開高收低307.06點、報45857.66點，盤面反壓明顯，成交值前10大個股僅聯發科（2454）、台積電（2330）兩檔收高，其餘8檔全數走跌，成交量前10更僅友達（2409）單獨收高。其中，南亞科（2408）成交值衝上589.23億元居冠，並爆出11.75萬張大量，股價終場重挫7.82%至477.5元，失守500元大關及月線，成為今日盤面空方指標。

南亞科早盤以533元開出，盤初一度上攻539元，隨後賣壓湧現翻黑，終場大跌40.5元，也拖累記憶體族群走弱，華邦電（2344）同步下挫5.59%。值得注意的是，南亞科8月合併營收達446.9億元，月增1.88%、年增560.85%，續創歷史新高，累計前8月營收2,201.94億元、年增638.19%；但8月月增幅僅1.88%，卻是今年以來單月增幅最低，基本面雖維持高檔，然營收增速出現放緩。

南亞科第2季毛利率達79.5%，稅後純益501.9億元，EPS 14.66元，創單季歷史新高；今年資本支出已調升至697億元，明年更規劃提高至2,000億元，持續擴充產能，並將長約占比提高至50%，客戶涵蓋輝達（NVIDIA）、Google、微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）及超微（AMD）等國際大廠。

成交值前10大中，PCB／載板族群同樣成為弱勢重心，欣興（3037）成交值302.37億元、股價跌5.14%；南電（8046）成交值237.76億元、重挫10%；景碩（3189）成交值205.94億元、下跌8.5%；臻鼎-KY（4958）成交值188.4億元、下跌8.48%，4檔同步收黑，成為今日成交值榜最集中的弱勢族群。

成交量方面，面板雙虎友達、群創（3481）分居前2名，分別爆出43.98萬張及36.39萬張成交量，其中友達上漲0.57%、群創下跌1.94%，呈現量能急升但股價表現分歧的格局。

整體來看，今日量價榜最大訊號落在南亞科：在營收與獲利仍創高的背景下，股價卻爆出近600億元成交值並重挫，搭配PCB族群全面走弱，短線市場對高檔熱門股的籌碼換手與賣壓變化，值得持續觀察。

成交值前十名。資料來源：玩股網
成交值前十名。資料來源：玩股網

南亞科 華邦電 友達

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