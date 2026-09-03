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三大法人賣超637億！台股失守46K 權值雙雄攜13金控難敵三大族群空襲

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。記者陳正興／攝影
台股。記者陳正興／攝影

台股3日震盪走弱，儘管台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值股攜手13檔金控走強，仍難抵南亞科（2408）、南亞（1303）、大立光（3008）以及載板、PCB等電子股賣壓，集中市場指數終場下跌307.06點、收45,857.66點，失守46,000點關卡，但驚險守住10日線；盤中最高46,517.45點、最低45,839.36點，震盪達678.09點，成交值放大至9,462.71億元。三大法人合計賣超637.12億元，其中僅投信逆勢小幅回補11.42億元。

統計三大法人3日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超481.46億元，投信買超11.42億元；自營商賣超（合計）167.08億元，其中自營商（自行買賣）賣超56.79億元、自營商（避險）賣超110.29億元。

盤面上，聯發科以4,400元開出後維持高檔震盪，終場上漲1.52%、收4,340元，成為今日最穩健的多頭指標；權王台積電則全場貼近平盤整理，盤中最高2,400元、最低2,380元，終場小漲0.21%、收2,390元。兩大權值股合計貢獻大盤約73點漲點。

金融股則在避險資金進駐下持續走強，加上金控今年獲利表現亮眼，市場對明年股息配發也抱持高度期待，帶動資金持續卡位。玉山金（2884）、凱基金（2883）、台新新光金（2887）、永豐金（2890）、富邦金（2881）盤中同步改寫歷史新高，13檔金控更聯袂收紅，成為盤面最整齊的抗空部隊，其中玉山金大漲6.67%、收43.2元，表現最為突出。

不過，電子股賣壓明顯加重，載板、PCB族群成為空方主攻重心。南電（8046）直接下殺跌停、收1,080元，台郡（6269）重挫逾9%，景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）、富喬（1815）、亞電（4939）同步大跌逾8%；金居（8358）、台虹（8039）、金像電（2368）、楠梓電（2316）、華通（2313）、定穎投控（3715）、欣興（3037）等也跌逾5%，載板與PCB族群賣壓全面蔓延。

光電族群同樣遭遇空方襲擊，吉祥全（2491）、一詮（2486）雙雙打入跌停，佳凌（4976）、亞光（3019）、鼎元（2426）、冠西電（2466）、大立光等跌幅也超過8%，成為盤面另一大重災區。

三大法人 金控 權值

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