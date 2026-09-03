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台積電收高5元擋不住賣壓 台股收跌307點失守46K

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股3日下跌307.06點，失守46K關卡至45,857.66點。聯合報系資料照
台股3日下跌307.06點，失守46K關卡至45,857.66點。聯合報系資料照

台股3日收盤下跌307.06點，終場以45,857.66點作收，成交量9,462億元，跌幅0.67%；台積電（2330）收盤價2,390元，上漲5元，漲幅0.21%。

台股今日開高後震盪，在平盤上下起伏，今日權值股除台積電之外，聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻勁（7769）、國泰金（2882）及富邦金（2881）也共同撐盤，但賣壓沉重而追價意願不強，大盤指數下午一點過後就直墜。

今日成交金額大且走高為聯發科：緯創（3231）、台達電、友達（2409）、頎邦（6147）、強茂（2481）、信驊（5274）、鴻勁、藥華藥（6446）及玉山金（2884）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、欣興（3037）、華邦電（2344）、南電（8046）、景碩（3189）、穩懋（3105）、臻鼎-KY（4958）、群創（3481）及國巨*（2327）。

群益投顧表示，大盤短多走勢出現降溫跡象，但均線多頭結構尚未改變，維持技術性調整看待。續以短多熱門標的，參考短期均線變化汰弱留強換股操作。本周五（4日）將公布的非農就業報告動見觀瞻，因油價強彈帶動通膨預期升溫，Fed主席華強調依經濟與市場訊號制定政策；市場預期8月非農就業人數增加5.8萬人，失業率維持4.1%，如果就業人數大幅增加、薪資成⻑明顯加快，恐再提振市場對9月升息押注。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，台股後市有望受惠於Rubin量產、TPU新品上市與資金回流力道；但評價面、美債殖利率走高與地緣政治仍將持續牽動市場走勢。近期台股在資金持續於電子、金融與傳產間輪動，仍有利反覆消化漲多後的估值修正與洗清籌碼。

廖本隆指出，AI仍是目前最具確定性的產業成長趨勢，在AI、高效能運算（HPC）以及半導體長線需求持續擴張下，產業成長趨勢並未改變；建議投資上應將更加重視企業獲利成長實際落地情形與評價合理性。在此環境下，主動式投資透過靈活調整產業配置與精選具競爭優勢企業，有望掌握市場輪動機會，兼顧成長潛力與收益需求。

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