馬斯克加持效果僅一天？機器人大軍下挫 僅這檔漲停創高

特斯拉及SpaceX執行長馬斯克2日在G20峰會發表視訊談話，人形機器人的實用性將隨AI軟體、晶片算力和機械靈巧性三項指標的指數級提升而爆發，預言未來十年將有10億台運作中的人形機器人，不過機器人概念股3日普遍下跌，但盟立（2464）仍衝上漲停板222元，創下歷史新高。

馬斯克表示，他估計AI若獲廣泛採用，可望使全球經濟規模增加20%至30%，相當於每年增加約20兆至30兆美元產值；若進一步納入人形機器人等實體AI，他認為全球經濟規模最終甚至可能擴大至目前的10倍以上。

不過機器人概念股只走強一天，今日便普遍下跌，上銀（2049）盤中跌逾1%，大銀微系統（4576）下跌逾3%，所羅門（2359）、羅昇（8374）、亞光（3019）也都下跌，少數上漲的有盟立、全球傳動（4540）、和大（1536）、高鋒（4510）等，其中盟立股價衝上漲停板，並刷歷史新高。

馬斯克先前表示，加州弗里蒙特工廠的Optimus產線預計今年啟動，初期量產速度將較緩慢；此外，特斯拉也正在德州奧斯丁興建第二座Optimus工廠，預計2027年夏季投產。馬斯克並提出遠期目標，Optimus 3年產量上看100萬台，下一代Optimus 4則以年產1,000萬台為目標。

盟立已開始供貨Optimus 3的諧波減速機與關節模組。在客戶「非紅供應鏈」的要求下，盟立偕科達利及盟英科技合資成立「科盟（泰國）」新公司，持股比率分別為科達利占51%、盟立39%、盟英10%。科盟（泰國）將設立於泰羅勇府的工業園區內，由於是科達利旗下的現有工廠，很快就能投入量產。

盟立也參與此次的國際半導體展，展示人形機器人與機器狗，同時亦將展示由盟英科技研發的機器人關鍵零組件。