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散裝船四維航、裕民領軍航運類股走揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

散裝航運則進入下半年傳統旺季，鐵礦砂、穀物等大宗商品海運需求逐步回溫，低價及中、小型散裝船為主的散裝航商四維航（5608）、慧洋-KY（2637）、裕民（2606）及正德（2641）今日股價受到市場青睞。

BDI(波羅的海運價指數)9月2收盤時上漲5.5%，指數來到3,331點。法人分析，散裝船開始步入旺季，加上地緣政治造成船舶航程拉長，市場有效運力縮減，有利散裝運價維持向上。國內散裝船業者慧洋-KY、裕民看好下半年市場需求，帶動四維航、台航（2617）、中航（2612）、新興（2605）及正德等散裝股價走強。

四維航今天走勢最強勁，盤中一度漲幅近7%，來到17.75元，裕民漲幅居次，最高來到80元的波段新高，漲幅超5%，慧洋-KY往返百元，最高來到103元。

今天走勢最強的四維航新船加入挹注開始發酵，7月營收3.62億元，年增44.34%，重返3億元以上，公布的單月自結獲利更出色，稅後純益3,000萬元，年增161%，每股稅後純益（EPS）0.07元，營收及獲利同步較去年同期明顯成長。

四維航主要經營承載貨物種類多元中、小型散裝船，船舶有裝卸機械散裝船更搶手，四維航手中有不少這類船舶，市場多元型的散裝船吃緊，長期業績跟著受惠。

新船加入效益今年會開始顯現，營運愈來愈好，第1季EPS虧損0.11元，第2季轉虧為盈EPS0.42元，上半年轉虧為盈EPS0.32元，法人分析，下半年散裝市場很好，有望維持穩健獲利向上攀升。

散裝船業界認為，全球船舶供給吃緊，全球乾散貨新船訂單約占現有船隊13.8%，受到主要造船廠船塢排程緊俏、新船造價維持高檔影響，平均交船期長達4.28年；此外，老舊船舶陸續進入第三次特檢，2026年預估有超過3,000艘船舶進行特檢，單次進塢可達3至4周，將進一步壓縮市場有效運力。

裕民 指數 散裝船

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