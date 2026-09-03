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BDI 指數創下2023年12月來新高 散裝航運大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

散裝運價持續走高，9月2日波羅的海乾散貨指數(BDI)上漲5.5%至3,331點，為2023年12月來新高，其中海岬型船指數大漲 8.1%，帶動散裝航運股大漲，四維航（5608）盤中上漲逾6%，裕民（2606）、慧洋-KY（2637）上漲逾4%，台航（2617）、中航（2612）漲逾3%。

BDI指數自8月19日的2,776點一路走高，至9月2日已來到3,331點，短短兩周漲幅近20%。散裝族群也跟進持續走高，裕民今盤中一度攻上80元，盤中大漲近5%，創下波段新高；慧洋股價也重新站上百元關卡，強漲逾5%。

散裝船業者認為，受到地緣政治風險影響，荷莫茲海峽船舶通行量大幅下降，船舶周轉率受到壓抑，使運價仍維持高檔，加上主要造船廠船塢排程緊俏，平均交船期長達4.28年，今年還有超過3,000艘老舊船舶進行特檢，一次檢查可達3至4周，有效運力又再減少。

裕民表示，持續看好鐵礦石海運需求增長，第3季巴西鐵礦石出口進入傳統旺季、澳洲維持穩定出貨，加上西芒度鐵礦持續放量，可望推升全球鐵礦石海運量，長航程也帶動「延噸海浬」效益，支撐海岬型船舶需求與運價。

除鐵礦石外，鋁土礦、穀物市場也成為乾散貨市場的重要成長引擎。裕民預估，2026年全球鋁土礦海運量將達2.65億噸，年增16%，為主要散裝商品中增幅最高，且2027年可望再成長6%；全球穀物海運量全年預估成長5%。

裕民上半年稅後純益29.63億元，年增238.3%，EPS 3.51元。

指數 慧洋 散裝船

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