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大立光、雙鴻、聯鈞等飆股被「關」 股價齊挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光六日漲32.45%，盤中曾衝7,995元後回跌逾6%。聯合報系資料照
大立光六日漲32.45%，盤中曾衝7,995元後回跌逾6%。聯合報系資料照

大立光（3008）、雙鴻（3324）、聯鈞（3450）先前才剛創新高， 也因股價急漲，同步遭到主管機關處置，3日股價齊挫，大立光早盤雖一度翻紅，但仍不敵賣壓，盤中跌幅逾6%；雙鴻前一個交易日才創高，隔天就被處置，盤中跌幅逾3%；聯鈞則是下跌逾3%。

大立光最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.45%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1,520 元；最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達200.24% ；處置期自3日到9日。

大立光挾著CPO及蘋果新機將上市題材，股價一路上衝，一度衝達7,995元， 寫歷史新高，3日以7,770元開低後一度翻紅至7,825元，低點則下滑至7,155元，盤中跌幅逾6%。

雙鴻因連續3個營業日達櫃買中心作業要點第四條第一項第一款，經公布注意交易資訊，9月3日起5個營業日(9月3日至9日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每2分鐘撮合一次)。

雙鴻昨日盤中寫1,465元歷史高價，收1,435元，也是收盤新高，遭處置的第一個交易日，早盤以平盤開出後一度拉升至1,455元，可惜再往下探，一度下滑至1,335元，盤中跌幅逾3%。

聯鈞因9月2日本益比為 122.11，且股價淨值比為15.7；當日周轉率為 7.56%，暨美商高盛證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上，且占當日該有價證券總成交金額比率為11.89%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上，且達新台幣壹億元以上；遭證交所處置。

聯鈞處置期至9月11日，2分鐘撮合一次，早盤以598元開低，一度翻紅拉升至606元， 盤中跌幅逾3%；聯鈞在9月1日盤中曾寫653元歷史新高價。

雙鴻 聯鈞 大立光

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