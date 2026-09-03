面板三虎爆量齊揚！友達87億賣廠續攻 AI 外資回補逾萬張

台股3日陷入震盪，台積電（2330）在平盤附近來回拉鋸，大盤於46,100～46,300點間整理，面板三虎卻逆勢走強，友達（2409）盤中一度攀上28.85元、漲幅達9%，群創（3481）最高達52.4元、漲近7%，彩晶（6116）也上揚逾1%，其中友達、群創更包辦台股成交量前兩名，成為盤面資金焦點。

面板股強勢反彈，籌碼面也出現回流跡象。外資昨日回補友達10,296張、群創4,640張，惟彩晶擴大調節1,897張。

若拉長時間觀察，三大面板股7月均遭遇重挫，友達、群創、彩晶單月分別下跌25.99%、33.77%及34.8%；進入8月後同步反彈，漲幅分別達10.12%、9.56%及16.47%，如今9月再迎資金回流，低位階反彈行情能否進一步延續，成為市場關注焦點。

友達近期的資產活化動作，也為股價提供新的市場題材。友達董事會拍板，以3.5億新加坡幣、約新台幣87.53億元，出售新加坡L4B廠房及相關廠務附屬設施予硬碟大廠威騰（Western Digital）及／或其指定人，以活化資產、優化財務結構，並持續朝輕資產營運模式轉型。

事實上，友達近年持續處分廠房與資產，2021年出售竹科L3B廠房予世界先進（5347），交易金額9.05億元、處分利益7.03億元；2024年再出售台南廠及友達晶材位於后里的部分建物、設施予美光，交易總金額81億元、處分利益47.18億元。此次再處分新加坡L4B，顯示友達持續將資產活化轉化為財務與轉型籌碼。

群創同樣加速資產活化，近期處分桃園華亞廠L3D／L5D廠予廣達（2382），預估處分利益約134億元；高雄路竹C5E廠則出售予日月光（3711），預估處分利益約43億元，兩案預計2027年貢獻EPS約1.87元。市場另傳出台積電有意購入友達中科L7及L5C兩座廠，潛在交易金額超過300億元，但目前尚未獲證實，仍待後續觀察。

值得注意的是，面板雙雄並非單純「賣廠」，而是同步把資源轉向AI與半導體新戰場。群創日前宣布成功開發Chip Last、異質整合技術平台，結合大尺寸面板製程、精密加工及量產能力，透過高密度異質整合平台與面板級測試方案，搶攻AI、高效能運算（HPC）、光通訊、機器人及車用電子等高附加價值市場，預計2027年下半年投入量產。

友達也持續推動AI布局，今年首度參加SEMICON Taiwan，展示光電整合延伸至高速傳輸及半導體先進封裝的成果，並與康寧合作展出玻璃核心基板（GCS）相關技術；旗下宇沛永續則布局AI資料中心能源需求，與宏碁（2353）共同投資氫禾低碳，探索氨轉氫發電等低碳電力解決方案。

在資金重新回流之際，面板族群能否從「跌深反彈」進一步走向基本面與轉型題材共振，將是後續盤面焦點。