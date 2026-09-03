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五檔金控股創新高！市場在避險還是在押寶明年股息？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國十年期公債殖利率近日連續竄升，並一度衝上4.8%，創今年新高，科技股出現賣壓，台股昨下跌784點後，3日表現疲弱，開高走低，盤中在平盤附近震盪。金融股則群起大漲，其中更有五檔金控股股價創下歷史新高，包括玉山金（2884）、凱基金（2883）、台新新光金（2887）、永豐金（2890）和富邦金（2881）。

玉山金、台新新光金股價近日頻頻創高，玉山金盤中大漲4%，一度衝上42.7元，台新新光金上漲近2%，最高觸及42.65元；凱基金也同步跟上，股價連衝四天，今強漲逾3%，衝上36.75元，富邦金盤中攻上146.5元，再創新高，永豐金也一度攻上43.15元。

觀察法人動向，昨天外資大砍913.55億元，而買超的個股幾乎清一色都是金融股，買超前十名中有7檔是金融股，大買台中銀（2812）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）、遠東銀（2845）、第一金（2892）、華南金（2880）和國票金（2889）。投信賣超33.18億元，買入標的也幾乎都是金融，包括台新新光金、永豐金、玉山金、中信金（2891）等，前十名中有8檔是金融股。

市場避險氛圍濃厚，加上金控族群今年獲利亮眼，市場對明年股息配發也充滿信心，帶動金融股持續大漲。法人指出，市場認為聯準會利率將維持高檔甚至潛在升息的預期，以銀行為核心業務的金控股，將直接受惠於利差維持高檔與放款動能，同時由於美伊戰事狀態未明，金融股具備穩健殖利率與政策護盤色彩，成為內外資的避風港。

多家金控股今年都大賺，對明年股息配發都相對樂觀，玉山金董事長黃男州先前在法說會上指出，只要EPS提升，現金股利要提高，今年全年可能超越去年，意即股利可望發更多，同時也會保持殖利率4%以上。

台新新光金總經理林維俊也在法說會上表示，有信心明年股利配發將會比今年好，並以現金股利為主要方向。富邦金前七月調整後EPS達13.73元，總經理韓蔚廷表示，富邦金股利政策沒有改變，仍維持調整後獲利40%至50%的配發原則。

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五檔金控股創新高！市場在避險還是在押寶明年股息？

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