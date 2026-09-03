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資金竄進中低價股 面板雙虎早盤爆量衝高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群創光電。聯合報系資料照
群創光電。聯合報系資料照

大盤指數在高檔震盪，資金轉移至中低價股，友達（2409）及群創（3481）交易熱絡，3日早盤交易半小時的成交量即超過15萬張，股價漲幅逾2%。

友達近期積極處分廠房，桃園華亞廠 L3D／L5D廠給廣達（2382），預估處分利益約134億元，高雄路竹C5E廠給日月光（3711），預估處分利益約43億元，兩者預計2027年貢獻每股稅後盈餘（EPS）1.87元。市場再傳出台積電有意購入友達中科 L7及 L5C兩座廠，潛在交易金額超過300億元，目前尚未被證實。

群創近年積極切入多項非顯示高利基應用，跨及車用、智慧醫療、衛星通訊、半導體封裝。子公司 CarUX 收購日商 Pioneer，已完成交割並開始併表，帶動月營收與獲利顯著提升。集團現提供完整智慧座艙解決方案，預期未來持續專注在整併、研發、製造，短期可能導致費用提升，長期則可期綜效逐漸顯現，成為2026年主要成長動能。預期併表後車用營收翻倍成長，產品組合轉佳帶動毛利提升。

面板雙虎 廣達 友達

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