快訊

范振宗疑伸手比畫「呼巴掌」 徐欣瑩致意曝鄭麗文反應

彭博揭星宇過去三個月只收到一架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

法官批「未審先判」 北高行撤銷謝宜容免職處分…勞動部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買中心公告興櫃新制 漲跌逾3成將暫緩交易30分鐘

中央社／ 記者曾仁凱台北3日電

櫃買中心2日公告興櫃交易新制，興櫃個股盤中加權平均成交價，若較前一營業日加權平均成交價上漲或下跌達30%以上，將暫緩交易30分鐘，之後由系統自動恢復；若恢復交易後漲跌幅進一步達50%以上，則暫停交易至當日收市，交易新制預計明年2月上路。

櫃買中心表示，為維護興櫃市場交易秩序及保障投資人權益，修正「興櫃股票買賣辦法」及「興櫃股票推薦證券商內部作業辦法應行記載事項要點」部分條文規定。

其中新增「暫緩交易」機制，現行興櫃股票交易市場實施暫停交易機制，個股於交易時間內加權平均成交價漲或跌達前一營業日加權平均成交價50%時，即「暫停交易」至當日收市。

明年2月22日起，改成個股於交易時間內加權平均成交價漲或跌至前一營業日加權平均成交價30%以上時，將暫緩推薦證券商議價點選成交30分鐘，30分鐘後由系統自動恢復交易。

另外也強化暫停交易相關公司的資訊揭露，個股於暫緩交易恢復後，加權平均成交價再漲或跌至前一營業日加權平均成交價50%以上者，暫停交易至當日收市。櫃買中心將通知該發行公司於次一營業日交易時間開始2小時前公告其財務業務狀況，協助投資人即時掌握公司狀況。

櫃買中心也調整推薦證券商的造市義務，達暫緩交易標準後之恢復交易時段，推薦證券商就該個股連續報價之重新輸入期限由3分鐘調整為10分鐘；推薦證券商並應於其內部作業辦法載明相關時段之報價決定依據及控管事項。達暫停交易標準之個股，推薦證券商就該股票庫存不足之改善期限由1個營業日調整為3個營業日。

另外興櫃股票登錄首5個營業日納入投資人委託價格控管機制，現行投資人委託申報價格不得超逾下單當時該股票全體推薦證券商最佳買賣報價均價上下30%，惟排除登錄5個營業日之適用，本次修正將該控管機制自登錄興櫃首日即予適用。

最後櫃買中心明定達暫緩交易或暫停交易標準之個股，當日證券商不得向櫃買中心申報辦理改帳作業，並增訂改帳作業申報處理原則，以維護市場交易秩序及投資人權益。

興櫃 櫃買中心 證券商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中光電投控自9月3日起得為融資融券交易

期交所調高玉晶光、小型玉晶光、金居及精材期貨保證金

11兆台幣錢進複委託 美股用戶第2季更抱緊半導體金鏟子

友達新加坡廠將出售 交易總金額新台幣87.53億元

相關新聞

外資賣超481億元！狂賣南亞科及00981A 逆勢大買金融及面板

台股3日震盪走弱，終場收45,857.66點，下跌307.06點，失守46,000點關卡，三大法人賣超637.12億元，其中外資賣超481.46億元，統計發現逆勢獲外資買超的類股有金融股及面板股，但記憶體及ETF則是外資狂賣標的，賣超主動統一台股增長（00981A）38,014張最多，其次是賣超南亞科（2408）34,399張。

股東電子投票暴增逾兩倍 關鍵竟是超商禮卡

線上領超商、咖啡禮品卡，真的能讓小股東更願意投票了。據金管會統計，今年44家公發公司導入eGift後，手上有千股股東採用電子投票暴增215%，推升這44家公司電子投票占出席比率升至61.8%，年增1成。

櫃買重挫失守月線 資金轉進權值三雄與金融避險

台股盤面結構3日出現極端化的「拉大出小」與「拉權值、掩護中小型股撤退」的防守走勢。在市場整體賣壓沉重之際，權值三雄台積電、聯發科、台達電等逆勢走揚，展現強勁的撐盤力道，顯示國家隊與內資主導的資金明顯進場點火權值股以穩定大局。

金管會首年推動股東會紀念品電子化服務「eGift」 帶動股東電子投票

為引導資本市場邁向數位化與綠色永續發展，金管會積極督導台灣集中保管結算所推動「股東會紀念品電子化服務（eGift）」。金管會表示，自115年3月23日正式上路以來，截至115年8月28日，累積簽約家數已達234家，今年已有44家公司於股東常會實際導入eGift，促進股東親自行使表決權，深化股東行動主義。

成交值前十大僅2檔收高！南亞科589億奪冠卻重挫7.8% 失守500元關卡

台股3日開高收低307.06點、報45857.66點，盤面反壓明顯，成交值前10大個股僅聯發科（2454）、台積電（2330）兩檔收高，其餘8檔全數走跌，成交量前10更僅友達（2409）單獨收高。其中，南亞科（2408）成交值衝上589.23億元居冠，並爆出11.75萬張大量，股價終場重挫7.82%至477.5元，失守500元大關及月線，成為今日盤面空方指標。

三大法人賣超637億！台股失守46K 權值雙雄攜13金控難敵三大族群空襲

台股3日震盪走弱，儘管台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值股攜手13檔金控走強，仍難抵南亞科（2408）、南亞（1303）、大立光（3008）以及載板、PCB等電子股賣壓，集中市場指數終場下跌307.06點、收45,857.66點，失守46,000點關卡，但驚險守住10日線；盤中最高46,517.45點、最低45,839.36點，震盪達678.09點，成交值放大至9,462.71億元。三大法人合計賣超637.12億元，其中僅投信逆勢小幅回補11.42億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。