櫃買中心公告興櫃新制 漲跌逾3成將暫緩交易30分鐘

櫃買中心2日公告興櫃交易新制，興櫃個股盤中加權平均成交價，若較前一營業日加權平均成交價上漲或下跌達30%以上，將暫緩交易30分鐘，之後由系統自動恢復；若恢復交易後漲跌幅進一步達50%以上，則暫停交易至當日收市，交易新制預計明年2月上路。

櫃買中心表示，為維護興櫃市場交易秩序及保障投資人權益，修正「興櫃股票買賣辦法」及「興櫃股票推薦證券商內部作業辦法應行記載事項要點」部分條文規定。

其中新增「暫緩交易」機制，現行興櫃股票交易市場實施暫停交易機制，個股於交易時間內加權平均成交價漲或跌達前一營業日加權平均成交價50%時，即「暫停交易」至當日收市。

明年2月22日起，改成個股於交易時間內加權平均成交價漲或跌至前一營業日加權平均成交價30%以上時，將暫緩推薦證券商議價點選成交30分鐘，30分鐘後由系統自動恢復交易。

另外也強化暫停交易相關公司的資訊揭露，個股於暫緩交易恢復後，加權平均成交價再漲或跌至前一營業日加權平均成交價50%以上者，暫停交易至當日收市。櫃買中心將通知該發行公司於次一營業日交易時間開始2小時前公告其財務業務狀況，協助投資人即時掌握公司狀況。

櫃買中心也調整推薦證券商的造市義務，達暫緩交易標準後之恢復交易時段，推薦證券商就該個股連續報價之重新輸入期限由3分鐘調整為10分鐘；推薦證券商並應於其內部作業辦法載明相關時段之報價決定依據及控管事項。達暫停交易標準之個股，推薦證券商就該股票庫存不足之改善期限由1個營業日調整為3個營業日。

另外興櫃股票登錄首5個營業日納入投資人委託價格控管機制，現行投資人委託申報價格不得超逾下單當時該股票全體推薦證券商最佳買賣報價均價上下30%，惟排除登錄5個營業日之適用，本次修正將該控管機制自登錄興櫃首日即予適用。

最後櫃買中心明定達暫緩交易或暫停交易標準之個股，當日證券商不得向櫃買中心申報辦理改帳作業，並增訂改帳作業申報處理原則，以維護市場交易秩序及投資人權益。