美股收紅助攻！聯發科領軍台股開高一度彈升逾300點 面板雙虎人氣旺

美股四大指數昨夜全面收高，帶動台股3日開盤上漲160.76點、報46,325.48點，隨後在聯發科（2454）領攻，奇鋐（3017）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）、致茂（2360）等電子要角同步走強，加上台新新光金（2887）持續創高之下，帶動大盤漲點一度擴大至逾300點，指數觸及5日線，但台積電（2330）腳步未穩，大盤也隨之震盪。盤面上，友達（2409）、群創（3481）、華邦電（2344）等個股交投熱絡。

美國8月ADP新增就業僅3.8萬人、低於市場預期，投資人靜待周五非農就業數據，以研判聯準會後續政策動向；在美債殖利率自高檔回落、油價漲勢趨緩下，通膨與升息疑慮暫獲緩解，美股四大指數昨夜震盪走高，費半指數上漲0.45%；台股ADR漲跌互見，台積電ADR漲0.36%；台指期盤後則上漲171點、收46,336點。

盤面上，五大權值股僅台積電開平為2,385元，其餘皆開高。其中，聯發科開4,400元、台達電（2308）開1,735元、鴻海（2317）開253.5元、日月光投控開595元。

類股方面，玻陶、塑化、光電、水泥等漲幅居前，食品、通信網路等相對疲弱。

回顧台股2日表現，集中市場指數下跌784點、收46,164.72點，成交值9,203.43億元。三大法人賣超1,152.44億元，其中，外資賣超913.55億元，投信賣超35.28億元，自營商賣超203.62億元。

法人指出，台灣製造業景氣睽違5年多亮紅燈，AI需求並擴散至被動元件、PCB、散熱等零組件，台股有望維持震盪盤堅；惟高檔套牢賣壓與Fed政策仍添變數，操作宜逢回布局，聚焦矽光子、CPO、先進封裝、AI伺服器及缺貨漲價題材。