美股台指期夜盤漲 法人：台股觀察美伊局勢外資動向

美股回神，台積電ADR擺尾，台指期夜盤上漲171點收46336點，台積電期貨夜盤收2405點上漲11點，不過外資2日在台指期淨空單增加6623口至8萬5329口。法人指出，台股觀察美伊局勢變化、電子權值股能否止穩、買盤是否回補、以及外資在台股期現貨動向。

美國總統川普今天表示，美國準備好隨時再次攻擊伊朗，對伊朗的新一輪軍事行動不會持續太久。中東戰事持續升級，國際油價進一步走揚。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普政府正制定對半導體加徵新關稅的計畫，若企業在美國生產，可豁免關稅。

美股道瓊工業指數揚升295.07點或0.56%，收53061.95點，標普500指數上揚35.13點或0.46%，收7666.60點。那斯達克指數上漲118.06點或0.45%，收26217.83點，費城半導體指數上升50.64點或0.45%，收11339.25點。

輝達（NVIDIA）勁揚3.21%，台積電美國存託憑證（ADR）漲0.36%，SK海力士ADR漲2.61%，美光（Micron）漲2.43%，英特爾（Intel）漲1.21%，戴爾（Dell）財報前景看佳大漲15.8%。博通財報不如市場預期，盤後股價跌。

台股加權指數2日下挫784點收46164.72點，失守5日線約46310點，成交量縮為新台幣9183.93億元，三大法人同步賣超1150.33億元，其中外資及陸資賣超913.54億元，是史上第14大賣超規模。台積電2日收當天最低價2385元，跌55元，跌幅2.25%，跌破季線支撐。

輝達日前宣布斥資35億美元認購聯發科的海外可轉換公司債（ECB），聯發科執行長蔡力行2日表示，這是一個非常策略性的投資，代表人工智慧AI產業對聯發科的信心，並可望讓聯發科未來發展更好。