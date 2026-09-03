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台股外資殺盤砍近千億 後市留意美國股債及大盤技術面等三風險

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股2日在三大法人逾千億元賣壓湧現下。聯合報系資料照。
台股2日在三大法人逾千億元賣壓湧現下。聯合報系資料照。

台股昨（2）日在三大法人逾千億元賣壓湧現下，指數開低走低收最低46,164點，大跌784點、跌幅1.6%，跌破5日均線，成交金額縮至9,764.9億元。法人指出，近期市場多空因素交織，主要面臨「升息預期」與「AI題材」的雙重拉鋸，宜留意美股、美債殖利率及台股技術面等三大風險。

三大法人昨日同步由買轉賣，共賣超台股1,152.4億元，史上第12大賣超金額。其中外資賣超913.5億元，史上第14大；投信賣超35.3億元、自營商賣超203.6億元。八大公股行庫逢低護持，由賣轉買，共買超201.8億元。

昨日賣壓主要集中電子權值股，台積電（2330）收2,385元，下跌55元、跌幅2.2%，拖累電子類股走弱；族群方面，被動元件、PCB、封測、設計IP、低軌衛星及貨櫃航運等族群普遍走跌。相較下，金控權值股表現相對抗跌，合庫金（5880）、華南金（2880）、台新新光金（2887）均逆勢收漲逾2%。

近期外資買少賣多，綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清表示，這並非全面看空，而是採取「賺期差」的套利交易策略，這種操作模式是大型外資機構慣用手法，投資人無需過度恐慌。

台股進入前波高檔套牢區，短線承壓，法人提醒宜留意後市三大風險：一、美股表現。系統性風險不可忽視，包括聯準會利率政策前景、美伊衝突升溫、布蘭特原油價格突破95美元等，重新推升通膨及升息疑慮，加上美國科技股短線震盪拉回，可能牽動台股後續表現。

二、美債殖利率走勢。近期各國公債殖利率同步走高，10年期美債殖利率升至4.816%，逼近5%關卡，若殖利率持續上揚，恐壓抑全球股市評價與資金風險偏好；三、台股技術面。指數沿5日均線震盪走高，但進入前高套牢區，獲利了結賣壓可能限制上攻空間，後續若能維持單日成交量逾兆元並穩步走高，仍有利多頭格局延續。

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