創新板四產業 前景亮

為響應國家政策，打造具台灣特色「亞洲那斯達克」作為產業與資本市場戰略目標，臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台經院產經資料庫、資策會產業情報研究所（MIC）於今年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。

本計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態之理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。8月底推出的研究報告聚焦於「半導體」、「汽車工業」、「通信網路」及「其他電子」等多元產業。

半導體產業方面，研析報告指出，Micro LED因受惠於優良顯示品質及應用場景擴大，已從傳統顯示跨足透明顯示器、矽光子與智慧眼鏡等新興領域，全球新產能陸續進入量產，帶動該產業營收強勁成長，預估2026年全球Micro LED顯示面板業營收成長率將高達101.15%。

汽車工業產業方面，研析報告指出，電動車因受政府補助與國產化政策帶動，電動巴士產業將完成技術驗證與供應鏈建置，逐步邁向商業化擴張。

展望未來，該產業將進入「普及期」，由政策驅動轉向市場機制主導。隨著車聯網（V2X）與車電聯網（V2G）技術成熟，電動巴士將延伸為分散式儲能節點，創造能源管理附加價值；同時結合ICT優勢輸出智慧交通方案，加速開拓海外市場，挹注長期投資與成長動能。

通信網路產業方面，人口高齡化、家庭照護結構改變及長照需求增加，使照護安全不僅是醫院與機構的管理議題，也延伸至居家、社區及高齡住宅等生活場域。照護人力的縮減，將加速科技導入需求，無線安防科技導入照護場域後，因具有低施工門檻與彈性配置優勢，使安全監測由固定建物延伸為以人為核心的移動照護。

其他電子產業方面，受惠全球AI投資競賽驅動科技產業擴張，半導體標竿企業大舉擴增資本支出，推升廠務工程與設備採購需求，擴建效應更外溢至PCB、被動元件等大廠，帶動整體廠務訂單增加。

展望未來，全球半導體廠務投資熱點聚焦於臺灣、美、韓，在先進製程與先進封裝產能急迫擴充下，廠務工程訂單能見度高且需求殷切，將持續促進機電與設備工程產業景氣邁向成長。

證交所透過台灣創新板（tib-創）持續扮演資本市場的推手，藉由前瞻產業研究報告計畫推動，落實投資人保護與教育，引導更多資金挹注於創新企業，證交所承諾將持續優化籌資環境，為台灣資本市場注入經濟發展動能與國際競爭力。