就市論勢／ABF載板、散熱、CPO聚光

臺灣證券交易所推動2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動，秉持「一地球、二倡議、三宣導、四行動」架構，將永續理念落實於企業文化與日常。近日證交所舉辦「三場宣導」系列之一的「居家整聊室」講座，從生活整理與空間管理切入，引導同仁重新檢視環境，透過簡單易行的方法減少無形負擔，建立有序且珍視資源的生活習慣。

2026-09-03 00:08