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就市論勢／ABF載板、散熱、CPO聚光
盤勢分析
美伊再度交火，刺激油價攀升，美股四大指數盡墨，台股昨（2）日開低，盤中跌勢擴大，終場跌784點，收46,164點。光電族群受惠CPO及蘋果發表會利多，領跑其餘電子類股。
大盤摜破5日線，成交量收縮，短線上攻動能減弱，惟經過8月盤整後，研判月、季線位置具支撐，可望維持區間震盪行情。
投資建議
AI長線趨勢未變，建議維持中性偏多、逢回布局看法，持續聚焦受惠AI伺服器規格升級的先進製程、先進封裝、ASIC及CPO族群；同時看好由於記憶體產能受限下，為確保AI運算能力因而需求提升的PCB、ABF載板，以及未來從晶片散熱技術革新帶動的散熱族群。操作策略以回檔分批布局為主，並密切留意美國總經數據、美債殖利率走勢及外資動向對市場帶來的影響。
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