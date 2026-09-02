聯發科成交值飆近952億元翻黑 量價榜「這檔注意股」卻逆勢創高

台股2日量價榜呈現資金分化！聯發科（2454）以951.6億元成交值居冠，創下近期市場罕見的大額成交，股價卻開高走低，終場翻黑下跌0.93%、收4,275元；反觀光通訊族群的全新（2455）不僅擠進成交值前10大，股價更在法人買盤加持下創下歷史新高，成為今日量價榜最亮眼黑馬。

聯發科今日成交量達2.16萬張，盤中最高衝上4,565元後震盪走低，終場下跌40元。籌碼面則呈現多空分歧，外資賣超1,222張，但投信逆勢買超852張，顯示高成交值背後法人並非全面偏多。

其餘權值股同樣出現法人調節壓力，台積電（2330）成交值474.12億元，股價下跌2.25%，外資大賣11,987張、投信賣超837張；國巨*（2327）下跌4.93%，外資賣超16,718張、投信賣超1,837張；緯穎（6669）則遭外資賣超3,014張，三大法人合計賣超4,289張。

相較之下，全新成為量價榜的強勢亮點，盤中最高衝上552元，終場收542元、上漲18元，盤中與收盤價同步改寫歷史新高，成交值達180.37億元。法人籌碼也同步偏多，外資買超2,744張、投信買超1,421張。值得注意的是，全新1日已遭證交所列為注意股，統計最近7個營業日，累積收盤價漲幅約42%。

同屬光通訊族群的穩懋（3105）則呈現不同走勢，雖成交值仍達196.43億元，但股價下跌4.57%，外資轉為賣超6,852張，顯示前一日狂奔漲停後，短線籌碼出現獲利了結壓力。

此外，欣興（3037）雖已連續18個交易日獲外資買超，惟今日買超大幅縮減至33張，投信則賣超1,360張，法人追價力道降溫。

今日成交量前十名為群益台灣加權正2（00685L）、主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50反1（00632R）、群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、聯電（2303）、南亞（1303）、富喬（1815）。觀察前十名股價漲跌，以「元大台灣50反1」漲幅較大，上漲1.85%。

成交值部分，前十名分別為聯發科、台積電、南亞、南亞科（2408）、緯穎、欣興、台達電（2308）、穩懋、全新、國巨。觀察前十名股價漲跌，以「全新」漲幅較大，上漲3.44%。